Выгодно ли покупать автомобиль в кредит

В развитых странах мира никто не собирает деньги на новый автомобиль, а берет его в кредит. Конечно – ведь проценты за пользование ссудой у них гораздо меньше, чем у нас. Однако в Украине, чтобы нивелировать высокие банковские ставки, новые автомобили одного из европейских брендов в кредит продают дешевле, чем за полную цену.

Звучит довольно странно, однако автомобили Renault в кредит стоят гораздо дешевле, чем за полную стоимость. Например, Renault Logan за полную стоимость стоит 272 900 грн, а в кредит – 242 900 грн, что на 30 тысяч дешевле. Для дорогих автомобилей скидка еще больше – например, для Renault Kadjar – 50 тысяч гривен, а для Renault Koleos – 70 тысяч гривен. Эта разница в цене компенсирует часть процентной ставки, предоставляемой банком, а также минимизирует другие платежи.

Больше подробностей о кредите на Renault Logan – по ссылке

В программе Renault Finance предусмотрен минимальный взнос для физических лиц в 10% от стоимости машины, то есть в случае с дешевым Logan это всего 24 290 грн. Конечно, нужно заплатить еще платежи за регистрацию автомобиля, страховки "автогражданку" и КАСКО, а также процент банку за оформление кредита. Это еще примерно такая же сумма, но все равно даже за 50-55 тысяч гривен не купишь нормальный подержанный автомобиль.

Читайте также: чем опасны "битки" из США

Выплачивать кредит можно в течение 7 лет. При этом существует возможность выбрать как схему с уменьшением процентов, так и одинаковую сумму в течение всего периода – аннуитет. Процентная ставка в гривне не меняется, а за досрочное погашение штраф отсутствует. Однако украинцы не спешат досрочно возвращать кредит.

"Физические лица чаще всего выбирают кредитование с минимальным авансом от 10% до 20% и на максимальный срок – 5-7 лет. Это связано с желанием уменьшить ежемесячную нагрузку на семейный бюджет", – говорят в “Рено Украина”. Если человек вносит 30% и более, то у него появляется возможность включить стоимость страховки КАСКО в сумму кредита за первый год. Таким образом, финансовая нагрузка при первоначальном взносе уменьшается.

Официальные условия кредитования автомобилей Renault

Для юридических лиц условия несколько иные – первоначальный взнос от 20%, а срок кредитования – до 5 лет. Впрочем, среди предпринимателей более популярен короткий срок кредитования – 1-3 лет. В то же время, они чаще берут или автомобиль с минимальным авансовым платежом, или с максимально возможным 50%, – утверждают у импортера французских автомобилей. Самое большое количество автомобилей Renault в кредит – среди моделей Logan, Sandero и Duster. Кстати, Logan часто берут для работы такси, а это залог надежности автомобиля и минимальных эксплуатационных затрат.

Больше подробностей о кредите на Renault Sandero – по ссылке

Автомобили более высокого класса – Renault Megane, Kadjar или Koleos чаще покупают в кредит, внося половину ее стоимости. Так делают после продажи старого автомобиля, когда полученную за него сумму вносят в качестве первоначального взноса.

Условия лизинга на автомобили Renault

Читайте также: новый автомобиль в кредит или старый – за полную стоимость?

Таким образом, имея постоянный доход и небольшую сумму сбережений, можно приобрести новый автомобиль и прогнозируемые расходы. Подержанную машину на ходу за 2-3 тысячи долларов купить нельзя, да и в кредит “б/у” не возьмешь. А покупка подержанной машины – это всегда риск получить товар с непрозрачной историей. Кроме того, во время эксплуатации старого автомобиля никогда не спрогнозируешь расходы на него – гарантии нет, узлы и агрегаты в любой момент могут выйти из строя и тому подобное. Новый автомобиль в кредит обеспечивает прогнозируемые расходы, а скидка от Renault Finance частично компенсирует высокие банковские проценты и первоначальные затраты. Так может стоит начинать жить, как европейцы?

Напомним, что такое гарантия и ассистанс на новый автомобиль.