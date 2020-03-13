Чи вигідно купувати авто в кредит

В розвинутих країнах світу ніхто не складає гроші на нове авто, а бере його в кредит. Певна річ – відсотки за користування кредитом у них набагато менші, ніж у нас. Однак в Україні, щоб нівелювати високі банківські ставки, нові автомобілі одного з європейських брендів в кредит продають дешевше, ніж за повну ціну.

Звучить доволі дивно, однак автомобілі Renault в кредит коштують набагато дешевше, аніж за повну вартість. Наприклад, Renault Logan за повну вартість коштує 272 900 грн, а в кредит – 242 900 грн, тобто на 30 тисяч дешевше. Для дорожчих авто знижка ще більша – наприклад, для Renault Kadjar – 50 тисяч гривень, а для Renault Koleos – 70 тисяч гривень. Ця різниця в ціні компенсує частину відсоткової ставки, яка надається банком, а також мінімізує інші платежі.

Більше подробиць про кредит на Renault Logan – за посиланням

Програмою Renault Finance передбачено мінімальний внесок для фізичних осіб у 10% від вартості машини, тобто у випадку з найдешевшим Logan це всього 24 290 грн. Певна річ, потрібно сплатити ще платежі за реєстрацію автомобіля, страховки "автоцивілку" та КАСКО, а також відсоток банку за оформлення кредиту. Це ще приблизно така ж сума, однак все одно навіть за 50-55 тисяч гривень не купиш навіть поганенького вживаного авто.

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Сплачувати кредит можна протягом 7 років. При цьому є можливість обрати як схему зі зменшенням відсотків, так і однакову суму протягом всього періоду – ануїтет. Відсоткова ставка в гривні не змінюється, а за дострокове погашення штраф відсутній. Однак українці не поспішають дочасно повертати кредит.

"Фізичні особи частіше всього обирають кредитування з мінімальним авансом від 10% до 20% та на максимальний строк – 5-7 років. Це пов’язано з бажанням зменшити щомісячне навантаження на сімейний бюджет", – говорять в "Рено Україна". Якщо людина вносить 30% і більше, то в неї з'являється можливість включити вартість страховки КАСКО в суму кредиту за перший рік. Таким чином, фінансове навантаження при початковому внеску зменшується.

Офіційні кредитні умови на автомобілі Renault

Для юридичних осіб умови дещо інші – початковий внесок від 20%, а строк кредитування – до 5 років. Втім, серед підприємців більш популярний короткий строк кредитування – 1 – 3 років. В той же час, вони частіше беруть або авто з мінімальним авансовим платежем, або з максимально можливим 50%, – стверджують в імпортера французьких авто. Найбільша кількість автомобілів Renault в кредит – серед моделей Logan, Sandero та Duster. До речі, Logan часто беруть для роботи в таксі, а це запорука надійності автомобіля та мінімальних експлуатаційних витрат.

Більше подробиць про кредит на Renault Sandero – за посиланням

Автомобілі більш високого класу – Renault Megane, Kadjar або Koleos частіше купують в кредит, вносячи половину її вартості. Так роблять після продажу старого авто, коли одержану за нього суму надають в якості першого внеску.

Умови лізингу на автомобілі Renault

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Таким чином, маючи постійний дохід та невелику суму збережень, можна придбати новий автомобіль та мати прогнозовані витрати. Вживане авто на ходу за 2-3 тисячі доларів купити не можна, так само як і трохи дорожче – в кредит. А купівля старої машини – це завжди ризик отримати товар з непрозорою історією. Окрім того, під час володіння старим авто ніколи не спрогнозуєш витрати на неї – гарантії нема, вузли та агрегати в будь-яку мить можуть вийти з ладу тощо. Новий автомобіль в кредит забезпечує прогнозовані витрати, а знижка від Renault Finance частково компенсує високі банківські відсотки та початкові витрати. То може варто починати жити як європейці?

Нагадаємо, що таке гарантія та асістанс на новий автомобіль.