Грузовик перевернул автобус в Винницкой области: 11 человек травмировались

На территории Винницкой области произошла авария. В результате столкновения автобуса и грузовика пострадали 11 человек.

В среду, 29 мая, в полиции Винницкой области заявили, что в селе Писаревке столкнулись автобус и грузовик. На место оперативно прибыла следственная группа для того, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

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ДТП в Винницкой области

По словам правоохранителей, автобус осуществлял нерегулярные перевозки и в результате столкновения с грузовиком – перевернулся. 11 пассажиров транспортного средства были травмированы.

В Писаревке произошло столкновение автобуса, который осуществляет нерегулярные перевозки и грузовика. В результате ДТП автобус перевернулся. Известно об 11 пассажирах, которые пострадали,

– пишут в полиции региона.

В то же время правоохранители опубликовали кадры, которые подтверждают дорожно-транспортное происшествие. На них видно, в частности, кареты скорой помощи, приехавшие к пострадавшим.

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