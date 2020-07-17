В Липецкой области России рейсовый автобус из Украины столкнулся с "Газелью". В результате столкновения он перевернулся и загорелся. Из-за аварии пострадали пять человек.

В целом в автобусе находились 39 граждан Украины, сообщает издание "РИА-Новости" со ссылкой МЧС России.

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Как известно, рейсовый автобус ехал из оккупированной Россией части Украины – города Донецка. Он двигался в направлении Санкт-Петербурга. Впрочем российские СМИ утверждают, что все, кто находился в автобусе, были украинцами.

Авария произошла вблизи населенного пункта Хмелинець Липецкой области. После столкновения с "Газелью" автобус перевернулся прямо на трассе и загорелся. Он полностью выгорел, но людей к тому времени уже успели эвакуировать.

В результате аварии пострадали пять пассажиров автобуса. Троих из них пришлось госпитализировать, а остальные разместили в гостинице. Среди пассажиров также был один ребенок.

Авария автобуса с украинцами в России: смотрите видео

Приблизительное место аварии автобуса с украинцами: карта