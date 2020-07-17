У Липецькій області Росії рейсовий автобус з України зіштовхнувся з "Газеллю". Внаслідок зіткнення він перевернувся й спалахнув. Через аварію постраждали п'ятеро людей.

Всього в автобусі перебували 39 громадян України, повідомляє видання "РИА-Новости" з посиланням МНС Росії.

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Як відомо, рейсовий автобус їхав з окупованої Росією частини України – міста Донецька. Він рухався у напрямку Санкт-Петербурга. Втім російські ЗМІ стверджують, що всі, хто перебував в автобусі, є українцями.

Аварія трапилася поблизу населеного пункту Хмелинець Липецької області. Після зіткнення з "Газеллю" автобус перекинувся просто на трасі й спалахнув. Він вщент вигорів, але людей до того часу вже встигли евакуювати.

Внаслідок аварії постраждали п'ятеро пасажирів автобуса. Трьох з них довелося госпіталізувати, а решту розмістили в готелі. Серед пасажирів також була одна дитина.

Аварія автобуса з українцями в Росії: дивіться відео

Приблизне місце аварії автобуса з українцями: карта