Автобус вспыхнул: в страшном ДТП в Болгарии погибли 45 человек, среди них – 12 детей

Страшная трагедия произошла в Болгарии на трассе София – Благоевград. Автобус с туристами, который недавно пересек границу страны, попал в ДТП, после чего загорелся.

Авария произошла в ночь на 23 ноября, около 3:00 по местному времени. Накануне вечером ввтобус въехал в Болгарию через пограничный пункт пропуска "Капитан Андреево".

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Что известно о жертвах и пострадавших

По информации СМИ, всего в автобусе вместе с водителем находились 52 человека, 45 из них погибли (по другим данным – 53 человека и 46 погибших). Среди жертв – 12 несовершеннолетних. Спасти удалось 2 женщин и 5 мужчин. Их срочно госпитализировали в тяжелом состоянии. У 6 пострадавших – ожоги лица и верхних дыхательных путей и рваные раны, еще у одного пациента – травма ноги.

Люди ехали из Северной Македонии

В пожарной службе подтвердили, что автобус имел македонскую регистрацию. Вероятнее всего, он направлялся в Стамбул. Предварительно известно, что погибшие были туристами из Северной Македонии.

Автобус врезался в ограждение

На место ДТП уже прибыл глава болгарского МВД. Продолжаются оперативно-следственные действия. Как рассказали в эфире болгарского телеканала NOVA, пассажирский автобус врезался в ограждение и загорелся. Это произошло вблизи села Боснек. СМИ пишут, что в результате столкновения двери транспорта были заблокированы, из-за этого люди не могли выбраться самостоятельно.

Северная Македония направит свои службы

Дорожный эксперт Диана Русинова рассказала местным журналистами, что на этом участке трассы было немало проблем. Мол, все лето там ремонтировали ямы.

Глава правительства Северной Македонии Зоран Заев выразил соболезнования родным погибших. О трагедии ему сообщил его коллега, премьер-министр Болгарии Стефан Янев. По словам Заева, македонские министерства внутренних дел и здравоохранения уведомлены о ДТП и отправят свои бригады в помощь.

Сначала нужно подтвердить, откуда следовал автобус. Но вполне вероятно, что на нем ехали граждане Северной Македонии, ехали внутри, поскольку он имел такую регистрацию,

– отметил политик.

"Это ужас. Спасибо болгарским властям, которые делают все, чтобы спасти выживших. Будем очень благодарны за расследование этой трагедии", – добавил македонский премьер-министр.