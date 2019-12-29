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      Автобус Ecolines попал в ДТП в Эстонии, много пострадавших: фото

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      ДТП с пассажирским автобусом в Эстонии / err.ee

      Пассажирский автобус ехал из России в Эстонию и попал в ДТП на трассе Таллин – Нарва 29 декабря. В автобусе было 67 человек, известно о 9 пострадавших, которых госпитализировали. Украинцев среди травмированных не было.

      Автобус, который попал в ДТП, принадлежит фирме Ecolines. Об аварии в Эстонии рассказал местное издание ERR.

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      В автобусе были 67 человек, в результате ДТП пострадали 9. Среди них – граждане России, Эстонии и Латвии. В украинском МИД заверили, что украинцев среди пострадавших не было.

      Заметим, что остальных пассажиров отвезли в Таллин другим автобусом.

      Смотрите фото с места аварии:

      По предварительным данным правоохранителей, причиной аварии стала техническая неисправность автобуса. Водитель был трезв и пристегнут ремнем безопасности. А вот насчет пассажиров такой информации нет.

      Между тем в компании Ecolines уверяют, что автобус был исправен. Среди вероятных причин аварии называют лед на дороге, животное или птица, которые могли попасть под колеса.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости России Транспорт Постраждалі Аварии и ДТП Эстония
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