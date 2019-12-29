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      Автобус Ecolines потрапив у ДТП в Естонії, багато постраждалих: фото

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      ДТП із пасажирським автобусом в Естонії / err.ee

      Пасажирський автобус їхав із Росії до Естонії й потрапив у ДТП на трасі Таллін – Нарва 29 грудня. В автобусі було 67 людей, відомо про 9 постраждалих, яких госпіталізували. Українців серед травмованих не було.

      Автобус, що втрапив у ДТП, належить фірмі Ecolines. Про аварію в Естонії розповіло місцеве видання ERR.

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      В автобусі були 67 людей, унаслідок ДТП постраждали 9. Серед них – громадяни Росії, Естонії та Латвії. В українському МЗС запевнили, що українців серед постраждалих не було.

      Зауважимо, що решту пасажирів відвезли до Талліну іншим автобусом.

      Дивіться фото з місця аварії:

       

       

      За попередніми даними правоохоронців, причиною аварії стала технічна несправність автобуса. Водій був тверезий та пристебнутий ременем безпеки. А от щодо пасажирів такої інформації немає.

      Тим часом в компанії Ecolines запевняють, що автобус був справний. Серед ймовірних причин аварії називають лід на дорозі або тварину чи птаха, які могли потрапити під колеса.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Росії Естонія Аварії та ДТП Постраждалі Транспорт
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