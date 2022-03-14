Автобусы из Дмитровки и Немишаева прибыли в Белогородку

Автобусы из Дмитровки и Немишаева уже прибыли в Белогородку. Далее эвакуированных перевезут в Киев.

Новость сообщил Алексей Кулеба – глава Киевской ОВА. Он отметил, что в Белогородке люди могут получить первую медицинскую и гуманитарную помощь.

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Эвакуационные колонны из Немешаево доехали до Белогородки. Здесь им предоставляется первая медицинская и гуманитарная помощь. Дальше людей перевезут в Киев. Колонна из Дмитровки из 8 автобусов тоже уже в Белогородке. Дальше – везем в Киев,

– говорится в сообщении.

Эвакуированные прибыли в Белогородку / Телеграмм Алексея Кулебы