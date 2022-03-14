Новину повідомив Олексій Кулеба – очільник Київської ОВА. Він зауважив, що у Білогородці люди можуть отримати першу медичну та гуманітарну допомогу.

Зауважте Російські окупанти призупинили обстріл гуманітарного коридору з Маріуполя

Евакуаційні колони з Немішаєвого доїхали до Білогородки. Тут їм надається перша медична та гуманітарна допомоги. Далі людей перевезуть до Києва. Колона з Дмитрівки з 8 автобусів також вже у Білогородці. Далі – веземо у Київ,

– мовиться у повідомленні.

Евакуйовані прибули до Білогородки / Телеграм Олексія Кулеби