Автоэкзамены по-новому: что предлагают изменить

В Украине предлагают изменить систему водительских экзаменов. Сейчас она у нас коррупционная и сложная, а новая концепция базируется на использовании современных технологий. Чтобы изменения заработали, нужно, чтобы их приняло правительство, и на их внедрение потребуется несколько лет.

Концепцию нового формата водительских экзаменов разработали антикоррупционеры, эксперты из IT-сфере и специалисты Главного сервисного центра МВД на основе мирового опыта. С ее помощью не только планируют упростить доступ к получению водительских удостоверений, но и минимизировать коррупцию в этой сфере. Новую модель автоєкзаменов презентовали правительственно-общественная инициатива "Вместе против коррупции" совместно с ОО "Ассоциация украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов".

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Проблема

Ежегодно в Украине получают удостоверения водителя около 350 тысяч украинцев и иностранных граждан. При этом на дорогах погибают около 3,5 тысяч человек. Среди причин ДТП в основном – невыполнение водителями правил дорожного движения. А все потому, эксперты заподозрили, что водительские удостоверения в Украине часто просто покупаются.

Во время разработки модели также проводили экспресс-опрос среди водителей, которые получили права в 2016-2018 годах. По его результатам:

20% водителей получили предложения возможности получить удостоверение, не сдавая экзамен.

возможности получить удостоверение, не сдавая экзамен. 40% были свидетелями покупки прав.

покупки прав. 90% отметили, что такие вопросы решались на уровне автошколы.

Минимальная стоимость "подстраховки" на экзамене – 100 долларов.

Аналитики "Вместе против коррупции" подсчитали, что рынок услуг по "упрощению процедур" для будущих водителей может достигать 17,5 миллионов долларов.

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Как предлагают решить

Чтобы минимизировать коррупционные риски при выдаче таких удостоверений и улучшить ситуацию в целом – разработали новую модель экзаменов. Главное в ней – внедрение ряда технологических новаций.



Предложения изменений процесса сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения

Что предлагают изменить:

Ввести электронный кабинет водителя. И электронную систему записи потенциального водителя на экзамен – их уже запустили в декабре 2018 года.

Запустить технологию идентификации по лицу. Это будет гарантировать, что на экзамен придет именно тот человек, который хочет получить водительское удостоверение.

Как это будет работать: в смартфоне запускается программа, которая идентифицирует, кто пришел, определяет маршрут, на котором сдается экзамен, и определяет правила и критерии для составления. Так же для теоретического экзамена – система будет идентифицировать лицо человека, который сел за компьютер сдавать экзамен.

Ввести видеофиксацию процесса сдачи экзамена. Как это будет работать: авто, на котором будет сдаваться экзамен, будет оборудовано видео-и аудиозаписывающей техникой. В случае претензий к решению инструктора-экзаменатора можно будет доказать наличие препятствий или, наоборот, излишней лояльности к тому, кто сдает экзамен.

ИТ-специалист правительственно-общественной инициативы "Вместе против коррупции" Игорь Ефремов уточнил, что эта разработка уже готова и ее можно запускать. В будущем она может быть расширена, чтобы контролировать трассу, все параметры при практической сдаче – ускорение, желтый-красный-зеленый свет и все остальное – и автоматически добавлять информацию в карту экзамена. Он заверил, что в этом случае махинации практически невозможны.

Когда и за сколько

Инициаторы обещают, что эти изменения будут ждать потенциальных водителей во время внедрения пилотного проекта Главного сервисного центра МВД уже в этом году.

По мнению Игоря Ефремова, полный запуск модели на уровне страны возможно осуществить за 4-5 лет. И для этого не нужны значительные затраты из бюджета – по подсчетам экспертов достаточно будет 10-30 миллионов гривен.

Чтобы ввести эти нововведения – нужны точечные изменения в законодательстве. В частности, принятие правительством изменений в соответствующие постановления.

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