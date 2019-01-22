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      Автоэкзамены по-новому: что предлагают изменить

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      Новации для будущих водителей
      Новации для будущих водителей / Getty Images

      В Украине предлагают изменить систему водительских экзаменов. Сейчас она у нас коррупционная и сложная, а новая концепция базируется на использовании современных технологий. Чтобы изменения заработали, нужно, чтобы их приняло правительство, и на их внедрение потребуется несколько лет.

      Концепцию нового формата водительских экзаменов разработали антикоррупционеры, эксперты из IT-сфере и специалисты Главного сервисного центра МВД на основе мирового опыта. С ее помощью не только планируют упростить доступ к получению водительских удостоверений, но и минимизировать коррупцию в этой сфере. Новую модель автоєкзаменов презентовали правительственно-общественная инициатива "Вместе против коррупции" совместно с ОО "Ассоциация украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов".

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      Проблема

      Ежегодно в Украине получают удостоверения водителя около 350 тысяч украинцев и иностранных граждан. При этом на дорогах погибают около 3,5 тысяч человек. Среди причин ДТП в основном – невыполнение водителями правил дорожного движения. А все потому, эксперты заподозрили, что водительские удостоверения в Украине часто просто покупаются.

      Во время разработки модели также проводили экспресс-опрос среди водителей, которые получили права в 2016-2018 годах. По его результатам:

      • 20% водителей получили предложения возможности получить удостоверение, не сдавая экзамен.
      • 40% были свидетелями покупки прав.
      • 90% отметили, что такие вопросы решались на уровне автошколы.

      Минимальная стоимость "подстраховки" на экзамене – 100 долларов.

      Аналитики "Вместе против коррупции" подсчитали, что рынок услуг по "упрощению процедур" для будущих водителей может достигать 17,5 миллионов долларов.

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      Как предлагают решить

      Чтобы минимизировать коррупционные риски при выдаче таких удостоверений и улучшить ситуацию в целом – разработали новую модель экзаменов. Главное в ней – внедрение ряда технологических новаций.

      Нові автоекзамени
      Предложения изменений процесса сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения

      Что предлагают изменить:

      Ввести электронный кабинет водителя. И электронную систему записи потенциального водителя на экзамен – их уже запустили в декабре 2018 года.

      Запустить технологию идентификации по лицу. Это будет гарантировать, что на экзамен придет именно тот человек, который хочет получить водительское удостоверение.

      Как это будет работать: в смартфоне запускается программа, которая идентифицирует, кто пришел, определяет маршрут, на котором сдается экзамен, и определяет правила и критерии для составления. Так же для теоретического экзамена – система будет идентифицировать лицо человека, который сел за компьютер сдавать экзамен.

      Ввести видеофиксацию процесса сдачи экзамена. Как это будет работать: авто, на котором будет сдаваться экзамен, будет оборудовано видео-и аудиозаписывающей техникой. В случае претензий к решению инструктора-экзаменатора можно будет доказать наличие препятствий или, наоборот, излишней лояльности к тому, кто сдает экзамен.

      ИТ-специалист правительственно-общественной инициативы "Вместе против коррупции" Игорь Ефремов уточнил, что эта разработка уже готова и ее можно запускать. В будущем она может быть расширена, чтобы контролировать трассу, все параметры при практической сдаче – ускорение, желтый-красный-зеленый свет и все остальное – и автоматически добавлять информацию в карту экзамена. Он заверил, что в этом случае махинации практически невозможны.

      Когда и за сколько

      Инициаторы обещают, что эти изменения будут ждать потенциальных водителей во время внедрения пилотного проекта Главного сервисного центра МВД уже в этом году.

      По мнению Игоря Ефремова, полный запуск модели на уровне страны возможно осуществить за 4-5 лет. И для этого не нужны значительные затраты из бюджета – по подсчетам экспертов достаточно будет 10-30 миллионов гривен.

      Чтобы ввести эти нововведения – нужны точечные изменения в законодательстве. В частности, принятие правительством изменений в соответствующие постановления.

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Статьи Коррупция Законодательство Авто
      Источник: 24 канал
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