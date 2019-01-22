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      Автоекзамени по-новому: що пропонують змінити

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      Новації для майбутніх водіїв
      Новації для майбутніх водіїв / Getty Images

      В Україні пропонують змінити систему водійських іспитів. Зараз вона у нас корупційна і складна, а нова концепція базується на використанні сучасних технологій. Щоб зміни запрацювали, потрібно, щоб їх ухвалив уряд, і на їхнє впровадження знадобиться кілька років.

      Концепцію нового формату водійських іспитів розробили антикорупціонери, експерти з IT-сфери та фахівці Головного сервісного центру МВС на основі світового досвіду. За її допомогою не лише планують спростити доступ до отримання водійських посвідчень, але й мінімізувати корупцію у цій сфері. Нову модель автоіспитів презентували урядово-громадська ініціатива "Разом проти корупції" спільно із ГО "Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів".

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      Проблема

      Щорічно в Україні отримують посвідчення водія близько 350 тисяч українців та іноземних громадян. При цьому на дорогах гине близько 3,5 тисяч осіб. Серед причин ДТП здебільшого – невиконання водіями правил дорожнього руху. А все тому, запідозрили експерти, що водійські посвідчення в Україні часто просто купуються.

      Під час розробки моделі також проводили експрес-опитування серед водіїв, які отримали права у 2016-2018 роках. За його результатами:

      • 20% водіїв отримали пропозиції можливості отримати посвідчення, не складаючи іспит.
      • 40% були свідками купівлі прав.
      • 90% зазначили, що такі питання вирішувалися на рівні автошколи.

      Мінімальна вартість "підстраховки" на іспиті – 100 доларів.

      Аналітики "Разом проти корупції" підрахували, що ринок послуг зі "спрощення процедур" для майбутніх водіїв може сягати 17,5 мільйонів доларів.

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      Як пропонують вирішити

      Щоб мінімізувати корупційні ризики при видачі таких посвідчень та покращити ситуацію в цілому – розробили нову модель іспитів. Головне у ній – впровадження низки технологічних новацій.

      Нові автоекзамени
      Пропозиції змін процесу складання іспитів на отримання водійського посвідчення

      Що пропонують змінити:

      Запровадити електронний кабінет водія. І електронну систему запису потенційного водія на екзамен – їх вже запустили у грудні 2018 року.

      Запустити технологію ідентифікації за обличчям. Це гарантуватиме, що на екзамен прийде саме та особа, яка хоче отримати водійське посвідчення.

      Як це працюватиме: у смартфоні запускається програма, яка ідентифікує, хто прийшов, визначає маршрут, на якому складається іспит, і визначає правила та критерії для складання. Так само для теоретичного іспиту – система ідентифікуватиме обличчя людини, яка сіла за комп'ютер складати іспит.

      Запровадити відеофіксацію процесу здачі екзамену. Як це працюватиме: авто, на якому складатиметься іспит, буде обладнано відео- та аудіозаписувальною технікою. У випадку претензій до рішення інструктора-екзаменатора можна буде довести наявність створення перешкод чи, навпаки, зайвої лояльності до того, хто складає іспит.

      ІТ-фахівець урядово-громадської ініціативи "Разом проти корупції" Ігор Єфремов уточнив, що ця розробка вже готова і її можна запускати. У майбутньому вона може бути розширена, щоб контролювати трасу, усі параметри при практичній здачі – прискорення, жовте-червоне-зелене світло і все інше – та автоматично додавати інформацію до карти іспиту. Він запевнив, що у цьому випадку махінації практично неможливі.

      Коли і за скільки

      Ініціатори обіцяють, що ці зміни чекатимуть потенційних водіїв під час впровадження пілотного проекту Головного сервісного центру МВС уже цього року.

      На думку Ігоря Єфремова, повний запуск моделі на рівні країни можливо здійснити за 4-5 років. І для цього не потрібні значні витрати з бюджету – за підрахунками експертів досить буде 10-30 мільйонів гривень.

      Щоб запровадити ці нововведення – потрібні точкові зміни до законодавства. Зокрема, прийняття урядом змін до відповідних постанов.

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Новини політики Авто Законодавство Корупція Статті Публікації
      Джерело: 24 канал
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