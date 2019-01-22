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      Літали чи їздили: яким транспортом українці найбільше користувалися у 2018 році

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / Фото із відкритих джерел

      Загалом в Україні всі види транспорту перевезли за 2018 рік майже 4,5 мільйона ​​пасажирів, що на 3,5% менше, ніж у 2017.

      Таку інформацію оприлюднили у Державній службі статистики.

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      Зокрема, авіатранспортом у 2018 році скористалося на 17% більше осіб, ніж у 2017: літаки перевезли 12,4 мільйона пасажирів. Крім цього, пасажиропотік українських аеропортів у 2018 році вперше перетнув позначку в 20 мільйонів за рік.

      Аеропорт
      Міжнародний аеропорт "Бориспіль" — найбільший пасажирський аеропорт України

      Кількість осіб, які подорожували залізницею зменшилася до 157,6 мільйона, автотранспортом же скористалося майже 2 мільярди українців.

      Нагадаємо, 22 січня через заходи до дня Соборності в Києві частково обмежили рух для автомобілів, а також громадського транспорту.

       

      Теги: Новини України авіація Транспорт Авто Залізниця Статистика
      Джерело: 24 Канал
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