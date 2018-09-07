19:47
7 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
24°C 19°C
  • суббота
    24°C 17°C
  • воскресенье
    23°C 16°C
  • понедельник
    20°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Военная церковь в России. Жириновский становится Сталиным
Вєсті Кремля
20:55, 6 сентября
Вести.UA. Подержанные вертолеты Авакова. Донецк переименуют в честь Захарченко
Вєсті.UA
19:49, 6 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Автокефалия для УПЦ: Вселенский патриархат назначил своих поверенных в Киеве

28 Читати новину українською
Евстратий Зоря
Евстратий Зоря / Укринформ

Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря со ссылкой на официальное сообщение от генерального секретаря святого и священного синода.

Читайте также: Автокефалия для Украинской церкви: когда это будет, и что изменится для прихожан

"В рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине Вселенский патриархат назначил как своих экзархов в Киеве Его Преосвященство архиепископа Даниила Памфилийского из Соединенных Штатов и Его Преосвященство епископа Илариона Эдмонтонского из Канады, которые оба служат украинским православным верным в своих странах во Вселенском Патриархате", – написал пресс-секретарь УПЦ КП.

К слову, накануне предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что Единая поместная церковь в Украине будет создана до конца 2018 года, а те церкви, которые не присоединятся к ней, должны будут называться "Русская православная церковь в Украине".

Кто такие экзархи?
Экзарх – это титул церковных служителей и светских чиновников в поздней Римской империи. Титул до сих пор употребляется в Восточной православной церкви. Экзархом является архиерей, который руководит большой церковной областью – экзархатом. Экзархат обычно находятся за пределами страны, в которой расположен патриархат.

Что такое автокефалия?
Это статус поместной церкви, как самоуправляемой, независимой части Вселенской Православной Церкви, возглавляемой патриархом или архиепископом или митрополитом.

КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ АВТОКЕФАЛИИ УПЦ

  •  
Теги: Новости Украины Новости Киева УПЦ КП Единая поместная церковь религия
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Солодке життя: як українські олігархи захоплюють світ
сегодня, 19:00 Солодке життя: як українські олігархи захоплюють світ
Сергій Лещенко
Навіщо росіяни прибрали Захарченка та до чого тут Медведчук
сегодня, 17:05 Навіщо росіяни прибрали Захарченка та до чого тут Медведчук
Олексій Чибісов
"Схеми" Луценка: яка безглузда дія може зіпсувати телевізійний імідж генпрокурора
сегодня, 16:00 "Схеми" Луценка: яка безглузда дія може зіпсувати телевізійний імідж генпрокурора
Крістіна Бердинських
Україна не здасть свого інформаційного простору!
сегодня, 15:03 Україна не здасть свого інформаційного простору!
Ігор Лапін
Украина должна окончательно отойти от практики прошлого века размещать школьные туалеты на улице
сегодня, 12:01 Украина должна окончательно отойти от практики прошлого века размещать школьные туалеты на улице
Лев Парцхаладзе
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
В ближайшее время пожарная инспекция будет ликвидироваан, – Деева
 18 февраля 2017 , 20:16
Детская машинка сбила пенсионера во Львове: мужчина ударился головой о бордюр
 15 октября 2017 , 16:04
Украинский легионер "Байера" показал, как восстанавливается после травмы
 28 апреля 2016 , 23:25
Топ-новости: "Динамо" сенсационно проиграло "Ворскле", Коноплянку зовут в Грецию
 28 августа 2016 , 07:30
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук