Автокефалия для УПЦ: Вселенский патриархат назначил своих поверенных в Киеве

Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря со ссылкой на официальное сообщение от генерального секретаря святого и священного синода.

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"В рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине Вселенский патриархат назначил как своих экзархов в Киеве Его Преосвященство архиепископа Даниила Памфилийского из Соединенных Штатов и Его Преосвященство епископа Илариона Эдмонтонского из Канады, которые оба служат украинским православным верным в своих странах во Вселенском Патриархате", – написал пресс-секретарь УПЦ КП.

К слову, накануне предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что Единая поместная церковь в Украине будет создана до конца 2018 года, а те церкви, которые не присоединятся к ней, должны будут называться "Русская православная церковь в Украине".

Кто такие экзархи?

Экзарх – это титул церковных служителей и светских чиновников в поздней Римской империи. Титул до сих пор употребляется в Восточной православной церкви. Экзархом является архиерей, который руководит большой церковной областью – экзархатом. Экзархат обычно находятся за пределами страны, в которой расположен патриархат.

Что такое автокефалия?

Это статус поместной церкви, как самоуправляемой, независимой части Вселенской Православной Церкви, возглавляемой патриархом или архиепископом или митрополитом.

КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ АВТОКЕФАЛИИ УПЦ