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      Автокефальная церковь требует от УПЦ КП согласовать детали объединения до собора

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      Филарет и Макарий
      Филарет и Макарий / expres.online

      Предстоятель Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) митрополит Макарий (Малетич) заявил, что название, устав и модель будущей единой поместной Украинской православной церкви должны быть согласованы перед проведением объединительного архиерейского собора.

      Об этом сообщает "РБК-Украина".

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      "В светской жизни, когда, например, организовывают какую-то партию, всегда есть какой-то проект устава. А если устава не будет, то кто пойдет на собор?.. Это безумие! Сейчас же ничего этого нет", – подчеркнул Макарий.

      В то же время глава УАПЦ отказался назвать собственные предложения из этих пунктов.

      Домыслы патриарха Филарета и его требования или видения я комментировать не буду. А перед тем, как давать свои собственные предложения, я, как человек, который с сыновней покорностью относится к Вселенскому патриархату, который пошел на противостояние с Москвой, должен выслушать предложения его святейшества (вселенского патриарха Варфоломея, – ред.),
      – заявил Макарий.

      Владыка Афанасий (Шкурупий), архиепископ Харьковский и Полтавский УАПЦ, обратил внимание на то, что никаких консультаций относительно общего собор между УПЦ КП и УАПЦ пока не ведется.

      Напомним, в начале сентября предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что после создания в Украине единой церкви все, кто не присоединится к ней, должны называться Русская православная церковь в Украине. В конце октября представители этой церкви уже обратились в Верховную Раду с просьбой принять законопроект 5309, в котором как раз и говорится о вышесказанном переименовании.

      Как буду создавать Едину поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

      История православной церкви: смотрите видео

       

      Теги: Религия Новости Украины УПЦ КП УАПЦ Единая поместная церковь Филарет Новости политики
      Источник: 24 Канал
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