Автокефальна церква вимагає від УПЦ КП погодити деталі об'єднання до собору

Предстоятель Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) митрополит Макарій (Малетич) заявив, що назва, статут і модель єдиної майбутньої помісної Української православної церкви мають бути погоджені перед проведенням об'єднавчого архиєрейського собору.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

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"У світському житті, коли, наприклад, організовують якусь партію, завжди є якийсь проект статуту. А якщо статуту не буде, то хто піде на собор?.. Це безумство! Зараз же нічого цього немає", – наголосив Макарій.

Водночас голова УАПЦ відмовився назвати власні пропозиції з цих пунктів.

Домисли патріарха Філарета та його вимоги або бачення я коментувати не буду. А перед тим, як давати свої власні пропозиції, я, як людина, яка з синівською покірністю відноситься до Вселенського патріархату, який пішов на протистояння з Москвою, маю вислухати пропозиції його святості (вселенського патріарха Варфоломія, – ред.),

– заявив Макарій.

Владика Афанасій (Шкурупій), архиєпископ Харківський і Полтавський УАПЦ, звернув увагу на те, що жодних консультацій щодо спільного собору між УПЦ КП і УАПЦ наразі не ведеться.

Нагадаємо, на початку вересня предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що після утворення в Україні єдиної церкви усі, хто не приєднається до неї, мають називатися Російська православна церква в Україні. Наприкінці жовтня представники цієї церкви вже звернулися до Верховної Ради з проханням ухвалити законопроект 5309, в якому якраз і мовиться про вищезазначене перейменування.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

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