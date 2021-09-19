С автоматами на лодках-лебедях: как талибы развлекаются в захваченном Афганистане

Пока тысячи мирных жителей Афганистана живут в атмосфере страха и неопределенности, боевики Талибана развлекаются, катаясь на лодочках в национальном парке "Банд-е-Амир".

На фотографиях, которые попали в соцсети, талибы позируют на красочных лодках-лебедях с автоматами в руках.

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Точно неизвестно, когда именно были сделаны фотографии. Однако на них талибы выглядят счастливыми и улыбаются. Местом для водной прогулки они выбрали едва ли не самую красивую локацию Афганистана – национальный парк "Банд-э-Амир", который также известен как "Большой каньон".



Талибы развлекаются в национальном парке / Фото Mash



Ранее в национальном парке отдыхали местные, теперь – боевики / Фото Mash

Талибы на лодках-лебедях / Фото Mash

Стоит отметить, что подобные антиутопические фото боевиков начали появляться еще в середине августа. Именно тогда террористы зашли в столицу Афганистана город Кабул и захватили власть в стране. После этого в сети периодически появляются фотографии вооруженных мужчин в парках развлечений на аттракционах.

Эти видео и фото резко контрастируют с кадрами, на которых тысячи мирных жителей отчаянно пытаются покинуть разрушенную войной страну.

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