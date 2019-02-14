Автоматическая индексация тарифов на перевозки УЗ – это гибель угольной отрасли, – профсоюзы

Автоматическая индексация тарифов "Укрзализныцей" – это ущемление интересов угольной отрасли и убытки угольных предприятий.

Принятие необдуманных решений относительно автоматической индексации, а значит, повышения тарифов на грузоперевозки Укрзализныцей грозит госшахтам огромными убытками и в целом ведет угольную отрасль к гибели. Такое мнение высказал Председатель Центрального комитета Профсоюза работников угольной промышленности Украины Виктор Турманов, комментируя информацию о том, что «Укрзализныця» инициировала автоматическую индексацию тарифов на железнодорожные грузоперевозки, из-за чего произойдет рост железнодорожного тарифа в 2019 году на 14,2% (и ежемесячную индексацию на 2,5%), пишет УНИАН.

«Действительно, сегодня принимаются такие необдуманные решения, и не думают об экономике, не думают о металлургах, о шахтерах. Захотелось поднять, и повышают тарифы. А ведь такие решения должны приниматься взвешенно, обдуманно, с приглашением экспертов и профсоюзов, и на таком совещании нужно обсуждать подобные инициативы. У нас и так уголь неконкурентоспособен, а с такими решениями вообще грозит отрасли гибель», – отметил Виктор Турманов.

По его мнению, автоматическая индексация тарифов Укрзализныцей – это, безусловно, ущемление интересов угольной отрасли и ущерб для угольных предприятий. «Так нельзя поступать. Они (УЗ) создают для себя лучшие условия, не обращая на всех остальных субъектов рынка никакого внимания. Должна быть сбалансированная политика по транспортным перевозкам. У госшахт сегодня и так нет денег – ни на зарплату, ни на развитие, а тут еще и тарифы на перевозки. Мы категорически против», – подчеркнул Виктор Турманов. Глава Независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко также уверен, что автоматическая индексация тарифов негативно повлияет на ситуацию в угольной отрасли Украины.

«Мало того, что угольная отрасль и так под угрозой уничтожения, а сейчас еще решили этими тарифами задушить...Автоматическая индексация - это уничтожение, добивание угольной отрасли», – считает Николай Волынко.

Николай Волынко подчеркнул, что подобные решения (ведущие к росту стоимости перевозок) должны обсуждаться всеми участниками, а не приниматься самовольно.

«В свое время при вице-премьере Олеге Дубине была создана общественно-государственная комиссия по ситуации в угольной промышленности, там регулярно проходили заседания с участием всех сторон – решали вопросы тарифов. Все решалось совместно. Нынешнее повышение тарифов УЗ – это убытки госпредприятий. К тому же, они тарифы повышают, а качество только ухудшается. Мы категорически против такой индексации, это бьет как по государственным, так и по частным предприятиям», - отметил Николай Волынко.

Как ранее сообщалось, 1 февраля 2019 на официальном сайте Министерства инфраструктуры Украины был обнародован проект внесения изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 16 декабря 2009 №1392, которым меняются принципы госполитики в сфере регулирования тарифов на железнодорожные перевозки, и вводится автоматическая индексация тарифов АО "Укрзализныця". Также был опубликован проект приказа "О проведении ежегодной автоматической индексации", которым предусматривается рост железнодорожного тарифа в 2019 году на индекс промышленных цен 2018 (14,2%) и ежеквартальную автоматическую индексацию (2,5% каждый квартал) в 2019 году.

Руководители промышленных ассоциаций уже написали письмо вице-премьер-министру Владимиру Кистиону, первому вице-премьеру – министру экономического развития и торговли Степану Кубиву, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, главе Государственной регуляторной службы Ксении Ляпиной, главе правления "Укрзализныци" Евгению Кравцову и главе Наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунеру о том, что такая инициатива имеет признаки злоупотребления монопольным положением на рынке железнодорожных перевозок.