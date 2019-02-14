12:55
14 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Талибы заполонили Москву. Как Путин Казань брал
      Вєсті Кремля
      21:14, 13 февраля
      Вести.UA: Как Бандера заставил Киву отдать последнее. За Медведчука переживают в ООН
      Вєсті.UA
      20:02, 13 февраля
      Как "волонтеры" благоденствуют благодаря благотворительности: расследование
      ЦРУ
      09:00, 13 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы, часть 2
      Згадати все
      21:41, 13 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Автоматическая индексация тарифов на перевозки УЗ – это гибель угольной отрасли, – профсоюзы

      9 Читати новину українською
      Железнодорожные грузовые перевозки
      Железнодорожные грузовые перевозки / 112.ua

      Автоматическая индексация тарифов "Укрзализныцей" – это ущемление интересов угольной отрасли и убытки угольных предприятий.

      Принятие необдуманных решений относительно автоматической индексации, а значит, повышения тарифов на грузоперевозки Укрзализныцей грозит госшахтам огромными убытками и в целом ведет угольную отрасль к гибели. Такое мнение высказал Председатель Центрального комитета Профсоюза работников угольной промышленности Украины Виктор Турманов, комментируя информацию о том, что «Укрзализныця» инициировала автоматическую индексацию тарифов на железнодорожные грузоперевозки, из-за чего произойдет рост железнодорожного тарифа в 2019 году на 14,2% (и ежемесячную индексацию на 2,5%), пишет УНИАН.

      «Действительно, сегодня принимаются такие необдуманные решения, и не думают об экономике, не думают о металлургах, о шахтерах. Захотелось поднять, и повышают тарифы. А ведь такие решения должны приниматься взвешенно, обдуманно, с приглашением экспертов и профсоюзов, и на таком совещании нужно обсуждать подобные инициативы. У нас и так уголь неконкурентоспособен, а с такими решениями вообще грозит отрасли гибель», – отметил Виктор Турманов.

      По его мнению, автоматическая индексация тарифов Укрзализныцей – это, безусловно, ущемление интересов угольной отрасли и ущерб для угольных предприятий. «Так нельзя поступать. Они (УЗ) создают для себя лучшие условия, не обращая на всех остальных субъектов рынка никакого внимания. Должна быть сбалансированная политика по транспортным перевозкам. У госшахт сегодня и так нет денег – ни на зарплату, ни на развитие, а тут еще и тарифы на перевозки. Мы категорически против», – подчеркнул Виктор Турманов. Глава Независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко также уверен, что автоматическая индексация тарифов негативно повлияет на ситуацию в угольной отрасли Украины.

      «Мало того, что угольная отрасль и так под угрозой уничтожения, а сейчас еще решили этими тарифами задушить...Автоматическая индексация - это уничтожение, добивание угольной отрасли», – считает Николай Волынко.

      Николай Волынко подчеркнул, что подобные решения (ведущие к росту стоимости перевозок) должны обсуждаться всеми участниками, а не приниматься самовольно.

      «В свое время при вице-премьере Олеге Дубине была создана общественно-государственная комиссия по ситуации в угольной промышленности, там регулярно проходили заседания с участием всех сторон – решали вопросы тарифов. Все решалось совместно. Нынешнее повышение тарифов УЗ – это убытки госпредприятий. К тому же, они тарифы повышают, а качество только ухудшается. Мы категорически против такой индексации, это бьет как по государственным, так и по частным предприятиям», - отметил Николай Волынко.

      Как ранее сообщалось, 1 февраля 2019 на официальном сайте Министерства инфраструктуры Украины был обнародован проект внесения изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 16 декабря 2009 №1392, которым меняются принципы госполитики в сфере регулирования тарифов на железнодорожные перевозки, и вводится автоматическая индексация тарифов АО "Укрзализныця". Также был опубликован проект приказа "О проведении ежегодной автоматической индексации", которым предусматривается рост железнодорожного тарифа в 2019 году на индекс промышленных цен 2018 (14,2%) и ежеквартальную автоматическую индексацию (2,5% каждый квартал) в 2019 году.

      Руководители промышленных ассоциаций уже написали письмо вице-премьер-министру Владимиру Кистиону, первому вице-премьеру – министру экономического развития и торговли Степану Кубиву, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, главе Государственной регуляторной службы Ксении Ляпиной, главе правления "Укрзализныци" Евгению Кравцову и главе Наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунеру о том, что такая инициатива имеет признаки злоупотребления монопольным положением на рынке железнодорожных перевозок.

      blog_ava
      Картинки с Днем Святого Валентина: лучшая подборка валентинок
      сегодня
      1427
      Теги: Министерство инфраструктуры Владимир Омелян Министерство экономического развития и торговли Угольная промышленность Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Россия готова воевать с ИГИЛ в обмен на Крым и Донбасс
      сегодня , 12:36 Россия готова воевать с ИГИЛ в обмен на Крым и Донбасс
      Павло Казарін 108
      Генерали ведуть війну, а солдати – мстяться
      сегодня , 12:00 Генерали ведуть війну, а солдати – мстяться
      Повернись живим 188
      Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
      сегодня , 11:00 Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
      Олександр Бевза 66
      Дом Кошулинского: что известно о поместьях кандидата в президенты
      сегодня , 10:31 Дом Кошулинского: что известно о поместьях кандидата в президенты
      Олена Кандяк 406
      День святого Валентина 2019: 4 полезных приложения, которые помогут найти любовь
      сегодня , 10:01 День святого Валентина 2019: 4 полезных приложения, которые помогут найти любовь
      Олена Кандяк 175
      Власть возьмется расследовать откуда у украинцев деньги на покупку авто
       3 февраля 2012 , 12:39 226
      "Приватбанк" на несколько дней может приостановить работу, – журналист
       18 декабря 2016 , 16:11 9
      ВИНК создадут на базе "Укрнафты" и "Укртатнафты"
       30 марта 2011 , 18:10
      За прошлый год квартиры в Киеве подешевели в среднем на 1,25%
       16 января 2012 , 19:02
      Дефицит госбюджета снизился на 8,6%
       30 апреля 2014 , 19:21
      Прокуратура обнаружила в "Укравтодоре" нарушений на 133 млн. грн.
       10 июня 2014 , 15:14
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук