Новые правила воинского учета: как оформить онлайн и что делать в случае ошибок

В Украине действует автоматический воинский учет, который позволяет стать на учет без очередей и походов в ТЦК. Благодаря обмену данными с реестром "Оберіг" это можно сделать даже из дома.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины. В Украине ввели механизм, который позволяет стать на воинский учет без личного посещения ТЦК – данные автоматически вносят в реестр "Оберег" благодаря обмену с Государственной миграционной службой.

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Как работает новый воинский учет в Украине?

Это существенно упрощает процедуру, экономит время военнообязанных и уменьшает нагрузку на сотрудников центров комплектования.

Благодаря автоматизации на учет также могут стать украинцы, которые находятся за рубежом, а также юноши 17 – 25 лет, впервые проходящие приписку к призывному участку.

В то же время остается возможность самостоятельно стать на учет, обратившись лично в ТЦК по месту жительства и подав необходимые документы.

Что делать, если ТЦК ошибся с данными?

В Минобороны признают, что из-за большого объема мобилизационной работы и человеческого фактора иногда случаются ошибки: на учет могут поставить человека, который уже исключен, или забыть внести отметку в реестр "Оберег". В таких случаях надо обратиться в свой ТЦК, предоставить документы и вместе с работниками уточнить данные.

Кому надо стать на учет в 2025 году?

На воинском учете должны быть все мужчины в возрасте от 17 до 60 лет. Юноши 17 – 25 лет приписываются к призывному участку, однако их не могут мобилизовать до достижения 25-летнего возраста. Приписка обычно происходит с января по март в школе или по месту жительства.

Также в 2025 году на учет должны стать те, кто ранее не проходил приписку или был снят с учета. В случае изменений или ошибок данных в реестре "Оберіг" нужно обратиться в ТЦК для их исправления.