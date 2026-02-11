Без ТЦК и бумаг: как украинцам автоматически продлевают отсрочки

Минобороны Украины расширило перечень категорий граждан, для которых отсрочка от мобилизации продлевается автоматически. Сейчас около 90% таких отсрочек будут продлены автоматически без личного присутствия военнообязанных и без представления бумажных справок.

Об этом в эфире Украинского радио. Ровно сообщил начальник отделения учета сержантов и солдат Ровенского областного ТЦК и СП Александр Бодин.

Что известно об автоматическом продлении отсрочек для военнообязанных?

По словам Бодина, система автоматически проверяет основания для отсрочки через государственные реестры. Если право подтверждается, информация о продлении появляется в приложении Резерв+.

В перечень категорий, для которых действует автопродление, добавили семь новых позиций. Речь идет о

родителях, которые воспитывают тяжелобольного ребенка,

лицах, ухаживающих за тяжелобольным членом семьи,

опекунах нетрудоспособных людей,

граждан с мужем или женой с инвалидностью III группы,

смотрителей родственников с инвалидностью II или III степени родства,

родителей-одиночек с детьми до 18 лет,

учителей школ.

В случае, если автоматическое продление не сработало или данные не обновились, военнообязанным советуют обращаться в Центры предоставления административных услуг. В ТЦК отмечают, что они больше не принимают заявления на продление отсрочки.

Также отмечается, что для продления отсрочки проходить военно-врачебную комиссию не нужно, ведь состояние здоровья не связано с процедурой предоставления отсрочки.

Обратите внимание! Отсрочка предоставляется на период действия военного положения и мобилизации – на 90 дней, после чего она требует очередного автоматического обновления или подтверждения через ЦНАП.

Что изменилось в получении бронирования и отсрочек в 2026 году?