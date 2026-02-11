Без ТЦК и бумаг: как украинцам автоматически продлевают отсрочки
- Министерство обороны Украины автоматически продлевает отсрочки от мобилизации для 90% военнообязанных без их личного присутствия.
- В систему автоматического продления добавили новые категории, включая родителей тяжелобольных детей и опекунов нетрудоспособных людей.
Минобороны Украины расширило перечень категорий граждан, для которых отсрочка от мобилизации продлевается автоматически. Сейчас около 90% таких отсрочек будут продлены автоматически без личного присутствия военнообязанных и без представления бумажных справок.
Об этом в эфире Украинского радио. Ровно сообщил начальник отделения учета сержантов и солдат Ровенского областного ТЦК и СП Александр Бодин.
Смотрите также Централизованного указания не было: в ТЦК объяснили, почему иногда забирают телефоны у призывников
Что известно об автоматическом продлении отсрочек для военнообязанных?
По словам Бодина, система автоматически проверяет основания для отсрочки через государственные реестры. Если право подтверждается, информация о продлении появляется в приложении Резерв+.
В перечень категорий, для которых действует автопродление, добавили семь новых позиций. Речь идет о
- родителях, которые воспитывают тяжелобольного ребенка,
- лицах, ухаживающих за тяжелобольным членом семьи,
- опекунах нетрудоспособных людей,
- граждан с мужем или женой с инвалидностью III группы,
- смотрителей родственников с инвалидностью II или III степени родства,
- родителей-одиночек с детьми до 18 лет,
- учителей школ.
В случае, если автоматическое продление не сработало или данные не обновились, военнообязанным советуют обращаться в Центры предоставления административных услуг. В ТЦК отмечают, что они больше не принимают заявления на продление отсрочки.
Также отмечается, что для продления отсрочки проходить военно-врачебную комиссию не нужно, ведь состояние здоровья не связано с процедурой предоставления отсрочки.
Обратите внимание! Отсрочка предоставляется на период действия военного положения и мобилизации – на 90 дней, после чего она требует очередного автоматического обновления или подтверждения через ЦНАП.
Что изменилось в получении бронирования и отсрочек в 2026 году?
Кабинет Министров Украины изменил порядок бронирования для критически важных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Новые правила упрощают документооборот, не указывая количество военнообязанных, подлежащих бронированию, для быстрого принятия решений.
Отныне производители трансформаторного оборудования могут бронировать 100% своих сотрудников для бесперебойной работы. Правительство уменьшило количество критериев для признания компании критически важной до двух вместо трех.
В 2026 году отсрочку могут не предоставить студентам второго образования, многодетным родителям с долгами по алиментам и мужчинам, если одному из трех детей уже исполнилось 18 лет. Право на отсрочку имеют родители-одиночки, многодетные без задолженностей, работники критической инфраструктуры с броней, люди с инвалидностью, студенты, которые получают первое образование и ученые со ставкой от 0,75.