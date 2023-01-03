Автомобиль с гражданскими взорвался на российской взрывчатке в Херсонской области

В Херсонской области в Бериславском районе на российской взрывчатке взорвался автомобиль с гражданскими. К сожалению, есть жертвы.

Трагедия произошла на выезде из Малой Александровки. В автомобиле находились двое мужчин. К сожалению, от полученных травм они скончались.

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В Херсонской области – еще много заминированных территорий. Наши героические саперы ежедневно работают над тем, чтобы сделать нашу землю более безопасной, но количество вражеских мин и неразорванных снарядов очень велико,

– заявили в Херсонской ОВА.

Местных жителей просят быть максимально аккуратными. Людям напоминают: если они заметили подозрительный предмет, необходимо отойти от него на безопасное расстояние. Следующий шаг – сообщить о находке полиции или спасателям.

В декабре сообщали о трагедии в Житомирской области

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибших.

В декабре 2022 года автомобиль взорвался на дороге между селами Житомирской области. В салоне находились супруги: 38-летний мужчина и его 32-летняя жена, к сожалению, погибли. Сиротами осталось 8 детей.