Пострадал 11-летний ребенок: на вражеской мине подорвался автомобиль в Херсонской области

Хотя оккупанты убрались с правого берега Днепра Херсонщины, они оставили после себя большое количество опасных мин. Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что на одной из таких мин подорвался легковой автомобиль.

Возвращаться в освобожденный Херсон или область все еще опасно. Россия в очередной раз показала, что является террористическим государством – она готова воевать даже с мирными людьми и делать так, чтобы погибали невинные украинские дети.

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Четверо пострадавших, среди них – ребенок

Кирилл Тимошенко отметил, что в Херсонской области в селе Новорайском сегодня, 13 ноября, легковой автомобиль наехал на мину. Ребенку, который был среди 4 пострадавших, было всего 11 лет.

Зафиксирован наезд на мину в Херсонской области, в селе Новорайск. На нее наехал легковой автомобиль и подорвался. Внутри была семья. Четверо пострадавших, среди которых ребенок 11 лет,

– прокомментировал ситуацию представитель ОП.

Он назвал россиян террористами, поскольку они оставили после себя много мин и растяжек. Кроме того, призвал жителей Юга государства быть осторожными и воздержаться от поездок теми путями, которые еще не проверили специалисты.

Стабилизационные мероприятия в Херсонской области

Недавно стало известно, что на российской мине подорвался автомобиль "Укрзализныци" . Из-за этого пострадали 6 человек.

Представитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона рассказала, что Вооруженным Силам удалось освободить большую территорию Украины. Однако нужно не забывать, что оккупанты оставили после себя многочисленное количество опасных боекомплектов и мин в населенных пунктах.

Отступая, оккупанты использовали коварные методы минирования. Минирование больших площадей. И не только минирование проездных дорог и территорий, которые используют для пеших прогулок, но и очень многих территорий, используемых в социальном направлении,

– подчеркнула Гуменюк.

Пресс-секретарь уточнила, что учреждения "социального направления" – это в частности больницы, поликлиники, школы, где базировались оккупанты, и даже обычные квартиры херсонцев. Поэтому стабилизационные мероприятия продлятся довольно долго.

Напомним, о стабилизации ситуации в Херсонской области также говорил в обращении Владимир Зеленский. По его словам, 226 населенных пунктов нужно вернуть к нормальной жизни.

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