Об этом в эфире национального телемарафона сообщил первый замминистра внутренних дел Евгений Енин. Он отметил, что никто не погиб.
На тему Укрзализныця анонсировала запуск поездов в Крым, Донецк и Луганск: как приобрести билет
"Сегодня произошел трагический инцидент, когда автомобиль со специалистами "Укрзализныци", находясь на сельской дороге, вместе со 6 специалистами подорвался на мине. К счастью, все живы", – отметил Енин.
Еще один инцидент
На деоккупированной части Харьковской области 8 ноября также на мине подорвались люди. По словам главы ОВА Олега Синегубова, в области тяжелая ситуация с минами, которые оставили российские захватчики.
Инцидент произошел на трассе возле Чкаловского в Чугуевском районе. Погибли двое работников дорожной службы, которые ремонтировали путь.
Обратите внимание – ВСУ продолжают освобождать Херсонщину: смотрите видео
Взрывоопасные предметы, которые оставили оккупанты: последние новости
- Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич обратился к жителям области. Он предостерег от вражеских мин и призвал не собираться в людных местах.
- В Харькове, в районе Северной Салтовки, 11 ноября во время прогулки на кассетном боеприпасе подорвались подростки.
- Судья Красноградского района Харьковщины Дмитрий Константинов подорвался на мине 29 октября.