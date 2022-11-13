Про це в ефірі національного телемарафону повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. Він зазначив, що ніхто не загинув.

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"Сьогодні стався трагічний інцидент, коли автомобіль зі спеціалістами "Укрзалізниці", перебуваючи на сільській дорозі, разом із 6 фахівцями вибухнув на міні. На щастя, всі живі", – зазначив Єнін.

Ще один інцидент

На деокупованій частині Харківщини 8 листопада також на міні підірвалися люди. За словами очільника ОВА Олега Синєгубова, в області важка ситуація з мінами, які залишили російські загарбники.

Інцидент трапився на трасі біля Чкаловського в Чугуївському районі. Загинули двоє працівників дорожньої служби, які ремонтували шлях.

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