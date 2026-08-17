Автомобиль врезался в ресторан: в полиции показали момент ДТП в Киеве и рассказали подробности

В понедельник, 17 августа, в Голосеевском районе Киева произошло ДТП. В результате столкновения двух внедорожников один из них вылетел на летнюю террасу ресторана.

В больницу с травмами доставили водителя-нарушителя. Об этом сообщила полиция Киева.

Какие детали и последствия ДТП в столице?

По данным полиции, авария произошла около 11:30. На улицу Большую Васильковскую со второстепенной дороги выезжал внедорожник BMW X3 под управлением 36-летнего мужчины. Он не выполнил требования дорожных знаков "Дать дорогу" и "Движение направо".

В результате авто столкнулось с BMW X7, водителем которого был 31-летний мужчина. После удара правонарушитель потерял управление, врезался в летнюю террасу ресторана и опрокинулся.

Момент ДТП в Киеве: смотрите видео

Среди посетителей и прохожих нет. Травмировался сам водитель – его в удовлетворительном состоянии госпитализировали,

– уточнили полицейские.

Пострадавшего водителя проверят на состояние опьянения. В то же время отмечается, что водитель BMW X7 был трезв.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и механизм аварии. Продолжается проверка, по результатам которой события предоставят соответствующую правовую квалификацию.

Последствия столкновения двух автомобилей в Киеве / Фото Нацполиции

Напомним, в поселке Квасилов в Ровенской области произошло смертельное ДТП: поезд столкнулся с маршруткой на железнодорожном переезде. В результате аварии четыре человека погибли и 13 пострадали.