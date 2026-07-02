Об этом сообщила Национальная полиция.

Смотрите также В Киеве масштабная авария с участием 5 автомобилей унесла жизнь одного человека, еще двоих госпитализировали

Что известно об аварии?

Авария произошла около 14:00 на железнодорожном переезде. На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, полицейские, медики и другие экстренные службы.

Службы чрезвычайных ситуаций проводят аварийно-спасательные работы, оказывают помощь пострадавшим и извлекают тела погибших из искореженного транспортного средства.

Авария в Ровенской области / Фото ГСЧС, Нацполиция

По предварительной информации, погибли четыре человека, еще 13 человек получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Место смертельного ДТП: смотрите видео

Причины столкновения поезда с маршрутным автобусом в настоящее время устанавливают правоохранительные органы. В ГСЧС подчеркнули, что приведенные данные являются предварительными, а информация о последствиях трагедии еще уточняется.

В Укрзализныце отметили, что в настоящее время движение на этом участке временно ограничено.

Где еще недавно происходили аварии?

В городе Перемышляны Львовского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса и грузовика. Авария произошла 15 июня около 19:13 на улице Галицкой.

В результате столкновения оба транспортных средства получили механические повреждения. Травмы получили двое пассажиров школьного автобуса – женщина 1986 года рождения и ребенок 2016 года рождения. Пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения Львова для оказания необходимой помощи и проведения обследования.

Информация о состоянии пострадавших пока не обнародована. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия, а также выясняют механизм столкновения.

Еще одна авария произошла в селе Вороновка в Николаевской области. По предварительным данным полиции, 19-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Sport не справился с управлением. После этого транспортное средство выехало за пределы моста и оказалось в реке.

На момент аварии в салоне находились семь человек. Травмы получили предположительно водитель, 40-летний мужчина и пятеро детей в возрасте 9, 11, 12 и 15 лет. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение для обследования и оказания помощи.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет. В настоящее время продолжается проверка всех деталей аварии, в частности причин потери управления транспортным средством и механизма возникновения ДТП.