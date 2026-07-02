Про це повідомила Національна поліція.

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Що відомо про аварію?

Аварія сталася близько 14:00 на залізничному переїзді. На місці події працюють підрозділи ДСНС, поліцейські, медики та інші екстрені служби.

Надзвичайники проводять аварійно-рятувальні роботи, допомагають постраждалим та деблокують тіла загиблих із понівеченого транспортного засобу.

Аварія на Рівненщині / Фото ДСНС, Нацполіція

За попередньою інформацією, загинули чотири людини, ще 13 осіб дістали травми різного ступеня тяжкості. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Місце смертельної ДТП: дивіться відео

Причини зіткнення потяга з маршрутним автобусом наразі встановлюють правоохоронці. У ДСНС наголосили, що наведені дані є попередніми, а інформація про наслідки трагедії ще уточнюється.

В Укрзалізниці зазначили, що наразі рух на цій дільниці тимчасово обмежено.

Де ще нещодавно траплялися аварії?

У місті Перемишляни Львівського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю шкільного автобуса та вантажівки. Аварія відбулася 15 червня близько 19:13 на вулиці Галицькій.

Унаслідок зіткнення обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Травм зазнали двоє пасажирів шкільного автобуса – жінка 1986 року народження та дитина 2016 року народження. Постраждалих госпіталізували до медичних закладів Львова для надання необхідної допомоги та проведення обстеження.

Інформацію про стан потерпілих наразі не оприлюднювали. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди, а також з'ясовують механізм зіткнення.

Ще одна аварія сталася у селі Воронівка на Миколаївщині. За попередніми даними поліції, 19-річний водій автомобіля Mitsubishi Pajero Sport не впорався з керуванням. Після цього транспортний засіб виїхав за межі мосту та опинився у річці.

На момент аварії в салоні перебували семеро людей. Травми отримали ймовірний водій, 40-річний чоловік та п’ятеро дітей віком 9, 11, 12 і 15 років. Усіх постраждалих доправили до медичного закладу для обстеження та надання допомоги.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років. Наразі триває перевірка всіх деталей аварії, зокрема причин втрати керування транспортним засобом та механізму виникнення ДТП.