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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Автомобиль наблюдателей ОБСЕ перевернулся на оккупированном Донбассе: фото

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      На оккупированном Донбассе, вероятно, из-за снега перевернулся автомобиль ОБСЕ / Соцсети

      Автомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ перевернулся на бок на неподконтрольной Украине территории Донецкой области. СМИ боевиков пишут, что инцидент произошел в районе Чайкинского кольца в оккупированной Макеевке днем 3 декабря.

      Судя по фото, которые распространили сепаратистские ресурсы, белый внедорожник миссии лежит на боку возле железнодорожного переезда. На место ДТП прибыла так называемая "полиция "ДНР"

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      О пострадавших не сообщается. Вполне вероятно, что причиной ДТП стали погодные условия. В Донецкой области всю ночь шел снег.

      В оккупированной Макеевке перевернулся автомобиль ОБСЕ: вероятная причина – погодные условия

      Советуем ознакомиться! Снегопады сковали Украину: на дорогах – длинные пробки, ДТП и застрявшие автомобили

      К слову, в конце октября боевики обстреляли беспилотник наблюдателей ОБСЕ. Он мониторил участок в районе Петровского, где тогда готовились к разведению войск.

      В 2017 году близ оккупированного Луганска автомобиль ОБСЕ подорвался на фугасе. В результате американский фельдшер Джозеф Стоун погиб, а еще двое наблюдателей из Чехии и Германии получили ранения. В связи с этим в самой организации заявили, что это не было несчастным случаем, а мину заложили специально.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Снег в Украине Непогода в Украине Аварии и ДТП ОБСЕ Война на Донбассе
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