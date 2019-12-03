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      Автомобіль спостерігачів ОБСЄ перекинувся на окупованому Донбасі: фото

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      На окупованому Донбасі, імовірно, через сніг перекинувся автомобіль ОБСЄ / Соцмережі

      Автомобіль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ перекинувся на бік на непідконтрольній Україні території Донецької області. ЗМІ бойовиків пишуть, що інцидент трапився в районі Чайкінського кільця в окупованій Макіївці удень 3 грудня.

      Судячи з фото, які поширили сепаратистські ресурси, білий позашляховик місії лежить на боці біля залізничного переїзду. На місце ДТП прибула так звана "поліція "ДНР"

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      Чи хтось постраждав, наразі інформації немає. Цілком імовірно, що причиною ДТП стали погодні умови. На Донеччині усю ніч ішов сніг.

      В окупованій Макіївці перекинувся автомобіль ОБСЄ: імовірна причина – погодні умови 

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      До слова, наприкінці жовтня бойовики обстріляли безпілотник спостерігачів ОБСЄ. Моніторив він ділянку у районі Петрівського, де тоді готувалися до розведення військ. 

      У 2017 році поблизу окупованого Луганська авто ОБСЄ підірвалось на фугасі. В результаті американський фельдшер Джозеф Стоун загинув і ще двоє спостерігачів з Чехії та Німеччини зазнали поранень. У зв’язку з цим у самій організації заявили, що це не було нещасним випадком, а міну заклали спеціально.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Негода в Україні Сніг в Україні Війна на Донбасі ОБСЄ Аварії та ДТП
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