Автомобіль спостерігачів ОБСЄ перекинувся на окупованому Донбасі: фото

Автомобіль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ перекинувся на бік на непідконтрольній Україні території Донецької області. ЗМІ бойовиків пишуть, що інцидент трапився в районі Чайкінського кільця в окупованій Макіївці удень 3 грудня.

Судячи з фото, які поширили сепаратистські ресурси, білий позашляховик місії лежить на боці біля залізничного переїзду. На місце ДТП прибула так звана "поліція "ДНР"

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Чи хтось постраждав, наразі інформації немає. Цілком імовірно, що причиною ДТП стали погодні умови. На Донеччині усю ніч ішов сніг.

В окупованій Макіївці перекинувся автомобіль ОБСЄ: імовірна причина – погодні умови

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До слова, наприкінці жовтня бойовики обстріляли безпілотник спостерігачів ОБСЄ. Моніторив він ділянку у районі Петрівського, де тоді готувалися до розведення військ.

У 2017 році поблизу окупованого Луганська авто ОБСЄ підірвалось на фугасі. В результаті американський фельдшер Джозеф Стоун загинув і ще двоє спостерігачів з Чехії та Німеччини зазнали поранень. У зв’язку з цим у самій організації заявили, що це не було нещасним випадком, а міну заклали спеціально.