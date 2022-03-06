Автомобили с надписью "Дети" были расстреляны насквозь: жуткие детали эвакуации из Ирпеня

Российские оккупанты били по гражданским объектам в Ирпене в то время, когда людей пытались оттуда эвакуировать. Орки не жалели даже детей – простреливали автобусы насквозь.

Об этом рассказал в эфире 24 канала ученый Антон Сененко. Он сейчас занимается волонтерством и вместе с другими помогал жителям Ирпеня эвакуироваться.

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"Мы колонной шли в Ирпень и уже видели простреленные насквозь автомобили с надписью "Дети". Мы видели автомобили, которые на 2 – 3 колесах пытались дотянуть до наших позиций", – рассказал Сененко.

Он подчеркнул, что у украинцев нет других вариантов, кроме победы.

Это как известная цитата, они просто хотят видеть нас мертвыми, это не оставляет компромиссов, других вариантов нет,

– сказал ученый.

Сененко: Собачья сущность россиян

Он также отметил, что улицы были охвачены пламенем. Многоэтажки горели.

"Я не знаю зачем они это делают. Возможно, они переживают, что в каждом окне их ждет по Javelin? Там не было никаких военных, авиабомбы просто падали в гражданские кварталы, я не могу этого объяснить, кроме как собачьей сущностью россиян", – подытожил Сененко.

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