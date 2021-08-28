Автор 24 канала вошла в список самых влиятельных медийщиков "30 до 30"

Премия имени Георгия Гонгадзе и The Ukrainians представили лауреатов проекта "30 до 30: Кто творит будущее украинских медиа". Среди них – исполнительный директор фонда DEJURE и автор программы "Честь и НЕчесть" на 24 канале Ирина Шиба.

Ирина Шиба работает над решением проблем в украинском правосудии. Ее авторская программа "Честь и НЕчесть" на 24 канале стартовала в 2018 году.

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Проект нацелен на то, чтобы не просто показать истории о добродетельных и нечестных судьях, а донести зрителю, что защищать свои права возможно несмотря на различные стереотипы.

"Тема судов не была популярной в то время. Это не интересовало тех, кто сам не приходил в суды. Но на канале понимали, что это важно, поэтому мой коллега Роман Маселко начал блог о судебной реформе. А мы с коллегами "Честь и НЕчесть" – как освещение более глобальной темы", – вспомнила Ирина Шиба.

По словам автора, иногда единственным способом добиться справедливости может быть огласка. Однако нужно уметь правильно этим воспользоваться и не навредить. СМИ должны находить баланс между освещением и помощью.

"Мне не хватает качественной судебной журналистики: описания судебных процессов, решений, причин и последствий... Нужно доносить информацию о справедливом правосудии, коммуницировать его. То есть, участие журналистов может приумножать справедливость", – считает правозащитница.

Правосудие должно не только вершиться – это должно быть беспрекословно заметным и наглядным,

– подчеркнула Ирина Шиба.

Что известно о проекте "30 до 30"

Организаторами проекта являются премия имени Георгия Гонгадзе и The Ukrainians. В список лауреатов вошли 30 молодых медийщиц и медийщиков, которые делают важный вклад в своей профессии.

"Они отважно берутся за сложные темы, часто идут против течения и подают свои истории с новейшим подходом – так, чтобы достучаться до читателей, зрителей, слушателей во время информационной какофонии и популизма", – говорится на сайте The Ukrainians.

Главные критерии для формирования списка:

возраст – до 30 лет;

инновационность в способах донесения информации;

верность принципам независимой журналистики.

В состав жюри вошли 13 экспертов, среди них – Дарья Бадьер, Игорь Балинский, Мирослава Барчук, Мирослава Гонгадзе, Борис Белов, Лариса Денисенко, Отар Довженко, Диана Дуцик, Павел Казарин, Инна Кузнецова, Наталья Лихачева, Елена Притула, Андрей Яницкий.