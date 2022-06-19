Автор хита "Байрактар" представил новую мощную песню "Украинцы"

За время этой войны у украинцев появилось немало мотивирующих символов и песен. Одной из них стала мощная песня Байрактар.

"Байрактар" пели все и поют до сих пор в честь турецкого ударного беспилотника, который помог остановить не одного российского оккупанта. Автор песни – украинский музыкант Тарас Боровок.

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Новый хит

Он решил не останавливаться и придумал новую мощную мелодию под названием "Украинцы". Ведь таким образом наш очень может снова подниматься к борьбе. Песню автор посвятил нашим вооруженным силам.

Украинские военные – невероятно крутые! Посвятил им очередную песню,

– сказал Тарас Боровок.

Генеральный штаб Украины опубликовал соответствующее видео в песне. Там показывают всю мощь наших военных. То, как у них силы не просто воевать, но и поддерживать украинцев танцами из передовой. На кадрах также изображены многие другие героические моменты нашей борьбы. А в песне говорится, что мы деремся не за награды.

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Песни о войне

Украинские звезды не только стали поддерживать и мотивировать украинцев к борьбе новыми сильными песнями о нашем противостоянии с оккупантом. В мае, например, Кристина Соловой представила песню "Я твое оружие". В преддверии полномасштабного вторжения она публиковала демо-версию песни, однако война изменила планы на премьеру. И мечтатели всей страны, как завещала песня, теперь "устраивают оружие" с одной целью - победить. По словам артистки, эта песня является одной из самых трудных для нее.

У исполнительницы Alyona Alyona за время войны уже появилось три дуэта из Jerry Heil, и все они выпущены во время войны. Каждый из них цепляет и умиляет по-своему. Третий и самый лирический – "Почему", который был презентован 17 июня. Инициатива была по Jerry Heil. Она направила Alyona Alyona припев треку "Почему" . А та уже без колебаний согласилась записать еще один дуэт, ведь "утонула в нем". Такое название возникло потому, что многие украинцы сейчас ищут ответ на этот вопрос.

Невозможно не отметить победившую на Евровидении песню "Stefania" от Kalush Orchestra. Это невероятный успех, в котором песню пела вся Европа. Она была на 1-м месте в чартах топ 100 Apple Music в дружественных странах Прибалтики и Польши. На 16 мая наиболее прослушиваемой песней Евровидения 2022 года в Spotify стала именно песня "Stefania" - 1 697 142 прослушиваний.

Также популярность и новое звучание приобрела мелодия "Ой в лугу красная калина". Она стала настоящим символом нашей борьбы и несокрушимости. Недавно ее еще раз спели жители модульного городка Марияполис на Сыхове. Именно в это время городок посещали мэр Львова Андрей Садовый и мэр Фрайбурга Мартин Горн.

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