"Байрактар" співали всі і співають досі на честь турецького ударного безпілотника, який допоміг зупинити не одного російського окупанта. Автор пісні український музикант Тарас Боровок.

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Новий хіт

Натомість він вирішив не зупинятися і придумав нову потужну мелодію під назвою "Українці". Адже таким чином наш дуже може підніматися знову до боротьби. Пісню автор присвятив нашим Збройним силам.

Українські військові – неймовірно круті! Присвятив їм чергову пісню,

– сказав Тарас Боровок.

Генеральний штаб України опублікував відповідне відео до пісні. Там показують всю міць наших військових. Те, як вони мають сили не просто воювати, а й підтримувати українців танцями з передової. На кадрах також зображено багато інших героїчних моментів нашої боротьби. А у пісні мовиться, що ми б'ємось зовсім не за нагороди.

Хіт надзвичайно мотивуючий: дивіться відео

Пісні про війну

Українські зірки та не лише стали підтримувати та мотивувати українців до боротьби новими сильними піснями про наше протистояння з окупантом. У травні, наприклад, Христина Соловій презентувала пісню "Я твоя зброя". Напередодні повномасштабного вторгнення вона публікувала демо-версію пісні, однак війна змінила плани на прем'єру. І мрійники всієї країни, як заповіла пісня, тепер "лаштують зброю" з однією ціллю – перемогти. За словами артистки, ця пісня є однією з найважчих для неї.

У виконавиці Alyona Alyona за час війни вже з'явилося три дуети з Jerry Heil, і всі вони випущені під час війни. Кожен з них чіпляє й розчулює по-своєму. Третій і найбільш ліричний – "Чому", який презентували 17 червня. Ініціатива була за Jerry Heil. Вона надіслала Alyona Alyona приспів треку "Чому". А та вже без вагань погодилася записати ще один дует, адже "потонула в ньому". Така назва виникла тому, що багато українців зараз шукають відповідь на це питання.

Неможливо не відзначити пісню "Stefania" від Kalush Orchestra, яка перемогла на Євробаченні. Це неймовірний успіх, де пісню співала вся Європа. Вона була на 1 місці у чартах топ 100 Apple Music у дружніх країнах Прибалтики та Польщі. На 16 травня найбільш прослуховуваною піснею Євробачення 2022 в Spotify стала саме пісня "Stefania" — 1 697 142 прослуховувань.

Також популярності та нового звучання набула мелодія "Ой у лузі червона калина". Вона стала справжнім символом нашої боротьби та незламності. Нещодавно її вкотре заспівали мешканці модульного містечка Маріяполіс на Сихові. Саме в той час містечко відвідували мер Львова Андрій Садовий та міський голова Фрайбурга Мартін Горн.

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