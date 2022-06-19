"Байрактар" співали всі і співають досі на честь турецького ударного безпілотника, який допоміг зупинити не одного російського окупанта. Автор пісні український музикант Тарас Боровок.
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Новий хіт
Натомість він вирішив не зупинятися і придумав нову потужну мелодію під назвою "Українці". Адже таким чином наш дуже може підніматися знову до боротьби. Пісню автор присвятив нашим Збройним силам.
Українські військові – неймовірно круті! Присвятив їм чергову пісню,
– сказав Тарас Боровок.
Генеральний штаб України опублікував відповідне відео до пісні. Там показують всю міць наших військових. Те, як вони мають сили не просто воювати, а й підтримувати українців танцями з передової. На кадрах також зображено багато інших героїчних моментів нашої боротьби. А у пісні мовиться, що ми б'ємось зовсім не за нагороди.
Хіт надзвичайно мотивуючий: дивіться відео
Пісні про війну
- Українські зірки та не лише стали підтримувати та мотивувати українців до боротьби новими сильними піснями про наше протистояння з окупантом. У травні, наприклад, Христина Соловій презентувала пісню "Я твоя зброя". Напередодні повномасштабного вторгнення вона публікувала демо-версію пісні, однак війна змінила плани на прем'єру. І мрійники всієї країни, як заповіла пісня, тепер "лаштують зброю" з однією ціллю – перемогти. За словами артистки, ця пісня є однією з найважчих для неї.
- У виконавиці Alyona Alyona за час війни вже з'явилося три дуети з Jerry Heil, і всі вони випущені під час війни. Кожен з них чіпляє й розчулює по-своєму. Третій і найбільш ліричний – "Чому", який презентували 17 червня. Ініціатива була за Jerry Heil. Вона надіслала Alyona Alyona приспів треку "Чому". А та вже без вагань погодилася записати ще один дует, адже "потонула в ньому". Така назва виникла тому, що багато українців зараз шукають відповідь на це питання.
- Неможливо не відзначити пісню "Stefania" від Kalush Orchestra, яка перемогла на Євробаченні. Це неймовірний успіх, де пісню співала вся Європа. Вона була на 1 місці у чартах топ 100 Apple Music у дружніх країнах Прибалтики та Польщі. На 16 травня найбільш прослуховуваною піснею Євробачення 2022 в Spotify стала саме пісня "Stefania" — 1 697 142 прослуховувань.
- Також популярності та нового звучання набула мелодія "Ой у лузі червона калина". Вона стала справжнім символом нашої боротьби та незламності. Нещодавно її вкотре заспівали мешканці модульного містечка Маріяполіс на Сихові. Саме в той час містечко відвідували мер Львова Андрій Садовий та міський голова Фрайбурга Мартін Горн.
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