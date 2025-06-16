Может ли Трамп превратить США в авторитарное государство

В день рождения президента Дональда Трампа миллионы людей вышли на улицы городов практически по всей Америке с протестами против авторитарных тенденций политики президента и многих его решений.

Наблюдатели уже сейчас говорят о совершенно чрезвычайном уровне мобилизации тех, кто протестует из-за политики Трампа. Этот уровень мобилизации трудно сопоставить с протестами в прошлом. В то же время разобщенность американского общества, и готовность противников Трампа к собственной политической активности очевидна. Какие выводы можно сделать из этого парада – рассказывает Виталий Портников, информирует 24 Канал.

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Что означают протесты из-за Трампа в США

Во-первых, это прежде всего мирный протест. Никакие серьезные инциденты практически не были зафиксированы. Это говорит о том, что американцы продолжают верить в собственную политическую систему.

Они, конечно, могут считать политику Трампа недопустимой, но надеются, что дальнейшее развитие политического процесса (говорится о довыборах, которые состоятся вскоре) может привести к коренному изменению этой политики.

Действительно, для Демократической партии именно этот процесс открывает невероятные перспективы с точки зрения победы над республиканцами на довыборах в следующем году. Если мы увидим, что демократы получат контроль над обеими палатами Конгресса, то это откроет дорогу к импичменту Трампа. На это могут надеяться участники протестов.

Другая ситуация может быть в американском обществе, если 2026 год только зафиксирует политическое преимущество республиканцев.

Второй важный вывод из этих протестов – это украинские флаги, которые мы видели в руках у протестующих. Это еще раз напоминает, что уровень поддержки Украины в ее борьбе с российской агрессией остается достаточно серьезным в американском обществе.

Говорится не только о тех, кто протестует из-за политики Трампа, но и о его сторонниках. Подавляющее большинство сторонников республиканцев продолжает сочувствовать Украине в ее войне против России.

Тот факт, что большинство в Сенате совместно работает над законом о новых санкциях против России, а в Конгрессе начинают говорить даже о возможности новой военной помощи для Украины в то время, как этой помощи не воспринимает сам Трамп, говорит о высоком уровне общественной поддержки.

Не забываем, что все эти люди также не симпатизируют российскому президенту Путину. Даже среди тех, кто не поддерживает Украину, есть много людей, которые считают Путина диктатором, с которым их президент не должен устанавливать личные отношения. Таких людей немало и среди оппонентов, и среди сторонников Трампа.

Очевидно, что внешняя политика вовсе не является приоритетом для американского общества, однако осознавая насколько серьезно большинство американцев настроено на поддержку Украины, задача Киева как раз сделать внешнеполитические вопросы приоритетными для действующей администрации. Дать Трампу понять, что отсутствие поддержки Украины и его готовность к личным взаимоотношениям с военным преступником только подрывают авторитет американского президента в глазах его избирателей.

Перспективы авторитаризма в США

Третий очень важный момент касается реальных возможностей диктатуры в самих США. Сразу скажу, что сам этот протест показывает, что до диктатуры еще очень и очень далеко. Силовые структуры осторожно действуют в отношении демонстрантов. Даже определенные инциденты, которые мы наблюдали, также являются скорее исключением, который подтверждает общее право. Здесь проблема не только в американском законодательстве, не только в том, что Трамп отсиживает свой последний срок в Белом доме, но и в физическом возрасте американского президента.

Если бы Трамп был моложе, можно было бы считать, что люди, которые работают вместе с ним, могут рассчитывать на долгое время безнаказанности, какие бы решения они не принимали. Они могли бы думать, что Трамп перепишет под себя конституцию, останется президентом на долгие годы, если не на целые десятилетия, и эти годы будут гарантией его абсолютной власти и их абсолютной безнаказанности. Однако Трампу исполнилось 79 лет.

Даже, если представить себе эксперимент с изменениями в американской конституции, сам физический возраст Трампа не позволит ему установить многолетнюю диктатуру. Общее правило любого авторитаризма о том, что диктатор должен быть молодым, не срабатывает в случае с Трампом.

Пример такого диктатора – президент России Владимир Путин. Когда он стал главой Кремля, выпустили сатирический плакат, на котором сам Путин и ближайшие представители его окружения были нарисованы в виде седовласых стариков, напоминая о том, как выглядело политбюро ЦК КПСС в последние годы существования Советского Союза. Этот плакат сейчас уже является абсолютной реальностью – именно так выглядят Путин и его ближайшие соратники.

Однако прошло 25 лет и может пройти еще немало лет, когда люди, которые окружают Путина с первого дня его пребывания на посту президента России, могут задуматься о собственной безопасности в связи с физической смертью действующего президента России.

С Трампом все совсем по-другому. Реальная опасность для американской демократии может возникнуть только в случае, если само представление о курсе в американском обществе останется, а новым президентом станет молодой человек, готовый к авторитарному стилю правления. Скажем, действующий вице-президент Джейд Ди Вэнс.

Если протестующие из другого лагеря не будут способны заставить тех, кто тяготеет к авторитаризму, изменить свой взгляд на США, тогда действительно сможем говорить, что Америка доживает последние годы своей демократии. Однако это все в будущем.