Однако в Минобороны Азербайджана заявили, что, несмотря на перемирие, армянская сторона продолжает эскалацию ситуации и обстреливает позиции азербайджанских военных. Армения якобы привлекла танк и минометы.

Важно На границе Армении и Азербайджана ощутимое обострение: есть погибшие и раненые

Обвинения Азербайджана

В офисе омбудсмена Армении Армана Татояна заявили об обстреле из крупнокалиберного оружия нескольких населенных пунктов Гегаркуникской области. В частности сел Сотка, Кут, Азат, Норабак, Неркин Шоржа, Верин Шоржа.

Обстрелы вроде бы произошли после начала перемирия – около 10:30.

Позиция Армении

В МИД Армении подтвердили договоренность о перемирии с 10:00 по местному времени, сообщает Sputnik Армения. Отметили, что в основном оно соблюдается.

Обострение на границе между Арменией и Азербайджаном