Однако в Минобороны Азербайджана заявили, что, несмотря на перемирие, армянская сторона продолжает эскалацию ситуации и обстреливает позиции азербайджанских военных. Армения якобы привлекла танк и минометы.
Важно На границе Армении и Азербайджана ощутимое обострение: есть погибшие и раненые
Обвинения Азербайджана
В офисе омбудсмена Армении Армана Татояна заявили об обстреле из крупнокалиберного оружия нескольких населенных пунктов Гегаркуникской области. В частности сел Сотка, Кут, Азат, Норабак, Неркин Шоржа, Верин Шоржа.
Обстрелы вроде бы произошли после начала перемирия – около 10:30.
Позиция Армении
В МИД Армении подтвердили договоренность о перемирии с 10:00 по местному времени, сообщает Sputnik Армения. Отметили, что в основном оно соблюдается.
Обострение на границе между Арменией и Азербайджаном
- В июле конфликт Армении и Азербайджана обострился. 7 июля страны обвинили друг друга в провокациях.
- 15 июля Азербайджан заявил, что в окрестностях города Шуша обстреляли их позиции. Огонь открыли армянские военные, которые находятся на той стороне, где размещены российские миротворцы.
- 14 июля на границе стороны устроили перестрелку. Погиб по меньшей мере один человек – армянский военнослужащий.
- Стреляли также 23 и 28 июля.