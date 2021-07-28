Проте в Міноборони Азербайджану заявили, що, попри перемир'я, вірменська сторона, продовжує ескалацію ситуації і обстрілює позиції азербайджанських військових. Вірменія нібито залучила танк та міномети.

Важливо На кордоні Вірменії та Азербайджану відчутне загострення: є загиблі і поранені

Звинувачення Азербайджану

В офісі омбудсмена Вірменії Армана Татояна заявили про обстріл з великокаліберного зброї кількох населених пунктів Гегаркунікской області. Зокрема сіл Сотка, Кут, Азат, Норабак, Неркін Шоржа, Верин Шоржа.

Обстріли начебто стались після початку перемир'я – близько 10:30.

Позиція Вірменії

У МЗС Вірменії підтвердили домовленість про перемир'я з 10:00 за місцевим часом, повідомляє Sputnik Вірменія. Зазначили, що в основному воно дотримується.

Загострення на кордоні між Вірменією та Азербайджаном