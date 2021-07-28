Проте в Міноборони Азербайджану заявили, що, попри перемир'я, вірменська сторона, продовжує ескалацію ситуації і обстрілює позиції азербайджанських військових. Вірменія нібито залучила танк та міномети.
Важливо На кордоні Вірменії та Азербайджану відчутне загострення: є загиблі і поранені
Звинувачення Азербайджану
В офісі омбудсмена Вірменії Армана Татояна заявили про обстріл з великокаліберного зброї кількох населених пунктів Гегаркунікской області. Зокрема сіл Сотка, Кут, Азат, Норабак, Неркін Шоржа, Верин Шоржа.
Обстріли начебто стались після початку перемир'я – близько 10:30.
Позиція Вірменії
У МЗС Вірменії підтвердили домовленість про перемир'я з 10:00 за місцевим часом, повідомляє Sputnik Вірменія. Зазначили, що в основному воно дотримується.
Загострення на кордоні між Вірменією та Азербайджаном
- У липні конфлікт Вірменії та Азербайджану загострився. 7 липня країни звинуватили одна одну в провокаціях.
- 15 липня Азербайджан заявив, що в околицях міста Шуша обстріляли їхні позиції. Вогонь відкрили вірменські військові, які перебувають на тій стороні, де розміщені російські миротворці.
- 14 липня на кордоні сторони влаштували перестрілку. Загинула щонайменше одна людина – вірменський військовослужбовець.
- Стріляли також 23 та 28 липня.