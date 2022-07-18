Азербайджан уже сейчас увеличит поставки природного газа в ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер Азербайджана Ильхам Алиев на фоне газового шантажа со стороны России подписали меморандум о стратегическом партнерстве в энергетической отрасли.

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Как сообщила Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз обязался удвоить пропускную способность Южного газового коридора для поставки не менее 20 миллиардов кубометров газа в ЕС ежегодно до 2027 года.

Пока в ЕС думают, как отказаться от российского газа, глава Еврокомиссии назвала Азербайджан надежным поставщиком энергии.

Ожидается, что Азербайджан уже сейчас увеличит поставки природного газа в ЕС с 8,1 млрд кубометров в 2021 году до ожидаемых 12 млрд кубометров в 2022 году.

Это хорошая новость для наших поставок газа этой зимой и в дальнейшем,

– сказала фон дер Ляйен.

В Меморандуме также говорится, что ЕС и Азербайджан разделяют ускоренный переход на возобновляемую энергию и борьбу с вредными выбросами в атмосферу.

"Азербайджан имеет огромный потенциал в возобновляемой энергетике. Сегодня мы закладываем основу для нового партнерства в этой сфере. И мы обязуемся уменьшить выбросы метана через всю цепь поставок газа", – сказала президент Еврокомиссии.

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россия еще весной прибегла к газовому шантажу, требуя платить за голубое топливо в рублях. Но страны ЕС деликатно послали кремль за российским кораблем.

На фоне угроз россии в Азербайджане заявили, что имеют запасы газа в Каспийском море, составляющие 2,6 триллиона кубометров. Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов заговорил о расширении Южного газового коридора и заявил, что его страна может обеспечить газом всю Европу и даже Турцию.

В июне Греция начала тестовый запуск второго газопровода для прокачки газа из Азербайджана в Болгарию. Известно, что Россия перестала поставлять газ в Болгарию, которая отказалась платить в рублях.

Следует отметить, что азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR отказалась платить за российский газ в рублях. Более того, в Баку решили помочь Украине с горючим, когда россия атаковала украинские нефтебазы.

Азербайджан поддерживает территориальную целостность Украины, однако стремится сохранять отношения с россией.

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