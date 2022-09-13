Азербайджан и Армения договорились о режиме прекращения огня, – СМИ

После широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении на госгранице и ответных мер со стороны Азербайджана – страны договорились о режиме прекращения огня.

СМИ сообщают, что стороны договорились об этом около 9 часов утра 13 сентября. Отмечают, что вооруженные силы Армении нарушили договоренность, продолжив провокации.

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Однако уже в 09:15 режим прекращения огня был восстановлен.

Новое обострение между Арменией и Азербайджаном: что известно

Ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении провели широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

На границе между Азербайджаном и Арменией возобновились боевые действия.

Ереван утверждает, что 13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана приступили к интенсивным обстрелам армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберной артиллерии в направлении населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.

По данным армянской стороны, Азербайджан применил беспилотники и минометы.

В свою очередь, Министерство обороны Азербайджана сообщило, что армянские военные совершили масштабную диверсию на Дашкесанском, Калбаджарском и Лачинском направлениях.

В ведомстве заявили, что диверсионные группы ВС Армении заминировали районы и пути поставок между позициями подразделений азербайджанской армии в ряде направлений.

Азербайджан отрицает атаки по гражданским армянам и объектам инфраструктуры

Азербайджан заявил, что информация о якобы атаках азербайджанской армии на гражданское население и инфраструктуру является очередной клеветой и дезинформацией.

По данным Минобороны Азербайджана, армянская сторона пытается скрыть совершенную ею масштабную

провокацию и отвлечь внимание международного сообщества.

Справка. Между сторонами уже более 30 лет продолжается конфликт в связи с захватом Арменией территории непризнанного Нагорного Карабаха, который считается частью Азербайджана по международному праву.

Последний виток напряженности между Азербайджаном и Арменией произошел в прошлом месяце, когда стороны обвинили друг друга в обстрелах в непризнанном Нагорном Карабахе.

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