Азербайджан объявил о начале антитеррористических мер в Карабахе: что там происходит

Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале "антитеррористических мер" в Нагорном Карабахе. Азербайджан также якобы объявил о закрытии воздушного пространства над Арменией.

Как говорится в заявлении Минобороны Азербайджана, "граждане и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные объекты". что происходит в Карабахе – передает 24 Канал.