Азербайджан объявил о начале антитеррористических мер в Карабахе: что там происходит
Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале "антитеррористических мер" в Нагорном Карабахе. Азербайджан также якобы объявил о закрытии воздушного пространства над Арменией.
Как говорится в заявлении Минобороны Азербайджана, "граждане и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные объекты". что происходит в Карабахе – передает 24 Канал.
Официально Баку заявляет, что причиной начала "антитеррористических мер" стали "систематические обстрелы" позиций армии Азербайджана со стороны Армении в Карабахе. Кроме того, Армения будто бы продолжает "минирование азербайджанских территорий", инженерно совершенствует боевые позиции и увеличивает количество окопов и блиндажей. Это все, по словам Минобороны Азербайджана, продолжалось в течение последних месяцев, что "усилило напряженность на границе". В Баку также заявили об усилении боевых позиций противника личным составом, бронетехникой, артиллерией и другим оружием, приведении частей в высокий уровень боеспособности, создании дополнительных мобилизационных частей, расширении разведывательной деятельности против подразделений Азербайджана. Кроме того, на днях в Баку погибли 4 сотрудника МВД Азербайджана. Причиной смерти стал подрыв мины. Как заявляют местные власти, взрывчатку заложили с "террористической целью разведывательно-диверсионные группы вооруженных сил Армении в Карабахском экономическом районе Азербайджана". Местные жители сообщают, что в Карабахе исчезла мобильная связь. Также Минобороны Азербайджана объявило о закрытии воздушного пространства для Армении. В сети распространяют кадры, на которых раздается воздушная тревога в Карабахе, а также слышны звуки взрывов. Кроме того, в Степанакерте (столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики) якобы "со всех сторон слышна артиллерийская канонада". Воздушная тревога и взрывы в Карабахе: смотрите видео Взрывы в Карабахе: смотрите видео В пресс-службе ведомства заявили, что в Нагорном Карабахе начали "антитеррористические меры локального характера". Причиной их проведения стали якобы многочисленные нарушения режима прекращения огня со стороны непризнанной республики. С целью обеспечения положений Трехстороннего заявления, прекращения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденных от граждан, восстановительные работы и наших военнослужащих, а также восстановление конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические меры локального характера, В ведомстве также заявили, что в рамках "мер с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения".
Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции
– говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.
Официально Баку заявляет, что причиной начала "антитеррористических мер" стали "систематические обстрелы" позиций армии Азербайджана со стороны Армении в Карабахе. Кроме того, Армения будто бы продолжает "минирование азербайджанских территорий", инженерно совершенствует боевые позиции и увеличивает количество окопов и блиндажей. Это все, по словам Минобороны Азербайджана, продолжалось в течение последних месяцев, что "усилило напряженность на границе".
В Баку также заявили об усилении боевых позиций противника личным составом, бронетехникой, артиллерией и другим оружием, приведении частей в высокий уровень боеспособности, создании дополнительных мобилизационных частей, расширении разведывательной деятельности против подразделений Азербайджана.
Кроме того, на днях в Баку погибли 4 сотрудника МВД Азербайджана. Причиной смерти стал подрыв мины. Как заявляют местные власти, взрывчатку заложили с "террористической целью разведывательно-диверсионные группы вооруженных сил Армении в Карабахском экономическом районе Азербайджана".
Местные жители сообщают, что в Карабахе исчезла мобильная связь. Также Минобороны Азербайджана объявило о закрытии воздушного пространства для Армении.
В сети распространяют кадры, на которых раздается воздушная тревога в Карабахе, а также слышны звуки взрывов. Кроме того, в Степанакерте (столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики) якобы "со всех сторон слышна артиллерийская канонада".
Воздушная тревога и взрывы в Карабахе: смотрите видео
Взрывы в Карабахе: смотрите видео
В пресс-службе ведомства заявили, что в Нагорном Карабахе начали "антитеррористические меры локального характера". Причиной их проведения стали якобы многочисленные нарушения режима прекращения огня со стороны непризнанной республики.
С целью обеспечения положений Трехстороннего заявления, прекращения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденных от граждан, восстановительные работы и наших военнослужащих, а также восстановление конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические меры локального характера,
В ведомстве также заявили, что в рамках "мер с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения".