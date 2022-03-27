Азербайджан отрицал заявления России о Карабахе и заявил о проявлении неуважения

Азербайджан отреагировал на заявления России о ситуации в селе Фаррух. Минобороны Азербайджана сообщило, что заявления российской стороны не соответствуют действительности.

В Азербайджане подчеркнули, что позиции в селе Фаррух, которое является частью суверенной территории страны, как и в прилегающих к нему горных районах, не изменились. Также они подчеркнули, что Россия неправильно указала название этого населённого пункта.

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Азербайджан ответил на заявления России

Министерство обороны Азербайджана добавило, что данные о выводе войск с этих территорий не соответствуют действительности, добавив, что их армия полностью контролирует ситуацию в регионе.

Кроме того, азербайджанская сторона сообщила, что заявления России о нарушении режима прекращения огня Азербайджаном также не являются правдой. В ведомстве также напомнили, что в Азербайджане нет административно-территориальной единицы "Нагорный Карабах".

А использование этого термина Россией 26 и 27 марта – это проявление неуважения признанной международным сообществом, в том числе и официальной Москвой, территориальной целостности Азербайджана.

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