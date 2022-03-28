Азербайджан поможет Украине горючим для посевной, – Зеленский о переговорах с Алиевым

Президент Владимир Зеленский провел переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Глава Азербайджана пообещал обеспечить Украину горючим для проведения посевной.

Об этом президент Украины написал в соцсетях. Зеленский рассказал Алиеву об ударах России по мирному населению.

Ранее Минэнерго Азербайджана заявило, что у страны достаточно запасов газа для поставки в Европу

Зеленский поблагодарил Алиева за гуманитарную помощь

Поблагодарил за гуманитарную помощь и готовность обеспечить горючим для посевной,

– отметил Зеленский.

Также президент Украины проинформировал главу Азербайджана о немедленной потребности в гуманитарных коридорах.

Недавно враг целил по нефтебазам

Отметим, что недавно враг целил ракеты по нефтебазам. Речь идет о последних ударах по Львову и Луцку. По мнению эксперта Игоря Чаленко, цель оккупантов – посеять панику и заставить людей в панике скупать горючее.

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