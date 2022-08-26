Азербайджан вернул территории, которые почти 30 лет были в оккупации: армяне покидают дома
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русские военные передали Азербайджану контроль над Лачинским коридором. Это единственная дорога, соединяющая Армению и непризнанную Нагорно-Карабасскую республику.
Лачин спустя почти 3 десятилетия вернулся под контроль Азербайджана
русские "миротворцы" начали демонтировать свои блокпосты на въезде в Лачинский коридор. Они переходят на другую дорогу.
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Местное армянское население уже начало покидать населенные пункты. Покидая город, армяне раскапывают могилы и забирают остатки своих близких. В Армении обещают переселенцам предоставить временное жилье,
– говорится в сообщении.
Под контроль Азербайджана перешли город Лачин (Бердзор) и села Забух и Сус. Они были под оккупацией с 1992 года.
"26 августа мы вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия дислоцируется в городе Лачин. Взято под контроль села Забух и Сус. Я поздравляю всех жителей Лачина и азербайджанского народа с этим праздником. Да здравствует Лачин! Да здравствует Азербайджан", – подчеркнул президент Ильхам Алиев.
В освобожденных населенных пунктах поселят азербайджанцев, покинувших свои дома в 1990-х годах.
Коридор расположен в Лачинском районе Азербайджана, однако с 1992 года его контролирует непризнанная республика. Лачинский коридор является единственным сообщением между Арменией и Нагорным Карабахом. В 2020 году Азербайджан обязался построить новый путь.
Возвращение Лачина было одним из пунктов мирного договора
Лачин – это город, расположенный на юго-западном склоне Карабахского хребта. Именно с него начинается Лачинский коридор протяженностью около 6 километров.
В 2020 году, когда ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, Армения и Азербайджан подписали мирный кверх при посредничестве россии. Согласно ему, Лачинский коридор перешел под контроль Баку. До 26 августа там находились русские "миротворцы".
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