Азербайджан заверил, что "вторжение в Армению" – бред, а Пашинян позвонил путину

В ночь на 13 сентября на границе между Азербайджаном и Арменией снова неспокойно. Обе страны заявили об обстрелах и провокациях, а армянский премьер даже позвонил владимиру путину.

Стороны сразу обменялись взаимными обвинениями. Что о конфликте говорят лидеры Армении и Азербайджана, рассказывает 24 канал.

Важно Обострение между Азербайджаном и Арменией: страны заявили о провокациях и обстрелах

В Азербайджане опровергли информацию о "вторжении на территорию Армении"

В минобороны Азербайджана подчеркнули, что "вторжение на территорию Армении" не более чем бред. Они сказали, что государством-агрессором и оккупантом в регионе является Армения.

Азербайджанская армия в ответ на провокацию Армении осуществляет локальные контрмеры и нейтрализует огневые точки противника,

– говорится в сообщении.

Там также добавили, что армянские силы за последний месяц обстреливают позиции азербайджанской армии на:

Кельбаджарском,

Лачинском,

Дашкесанском,

Гедабекском направлениях.

Кроме того, в оборонном ведомстве Азербайджана обвинили Армению и ее руководство в провокациях. В ходе брифинга в минобороны Азербайджана заявили, что есть потери с обеих сторон, в том числе и в технике. Это подтвердило и минобороны Армении. Локальные бои продолжаются, о перемирии в брифинге даже не говорилось.

Премьер Армении позвонил путину

Глава армянского правительства Никол Пашинян перед заседанием Совета безопасности провел телефонный разговор с президентом россии владимиром путиным. Он рассказал детали "провокационных, агрессивных действий Вооруженных сил Азербайджана" против Армении. По словам Пашиняна, азербайджанские солдаты якобы применили для обстрелов артиллерийские средства и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Пашинян отметил важность адекватной реакции международного сообщества. Собеседники договорились быть на оперативной связи.

Почему Пашинян звонил в кремль

Как известно, Армения является членом ОДКБ, поэтому может попросить помощи у этого военного блока. Напомним, что в его состав входит:

россия,

Казахстан,

Армения,

Кыргызстан,

Таджикистан,

Узбекистан.

Открытие второго фронта для России, которая является членом ОДКБ, было бы приятным бонусом для Украины. Известно, что военную часть россиян в Гюмре подняли по тревоге. А некоторые армянские СМИ пишут о достижениях перемирия – при посредничестве россии. Конечно, кремль будет к этому стремиться, ведь находится в очень невыгодной позиции.

Заметим, что Пашинян также позвонил главе Франции Эмануэлю Макрону. Он отчитался французскому лидеру об обострении на армяно-азербайджанской границе.

Интересно Что общего между войной в Карбахе и наступлением ВСУ на Херсонщине и сколько продлится операция

Что известно о конфликте между Арменией и Азербайджаном

Конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжается еще с 1990-х годов. Предыдущий серьезный эпизод удалось потушить осенью 2020 года, когда в Карабах ввели российских миротворцев. Новый виток конфликта произошел в марте 2022 года, уже после российского вторжения в Украину.

17 июля этого года президент Азербайджана обвинил россию и Армению в нарушении соглашения по Нагорному Карабаху. По его словам, минобороны россии не выполнило своего обещания обеспечить вывод армянских военных из Нагорного Карабаха до июня 2022 года.

Что было раньше – Армения заявила о наступлении Азербайджана: смотрите видео