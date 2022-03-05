Азербайджанские авиакомпании останавливают все рейсы в Россию

Две крупнейшие авиакомпании Азербайджана решили отменить все рейсы в города России. Таким образом они присоединились к наказанию страны-оккупанта за циничное вторжение в Украину.

Авиасообщение России и Азербайджана будет практически отсутствовать с 6 марта. Сперва об этом сообщила только авиакомпания AZAL. А впоследствии национальный авиаперевозчик оккупантов сообщил, что такое же решение приняли в Buta Airways.

Кстати Глава "Аэрофлота" покинул компанию и, вероятно, Россию, – СМИ

Должны оценить все последствия

В AZAL отметили, что они со страховыми компаниями должны детально проанализировать ситуацию: оценить все негативные и позитивные последствия, а также исследовать все возможные изменения в своей политике.

Ситуация также связана с последними изменениями на международном рынке авиационного страхования и перестрахования относительно примененных санкций,

– написали представители компании.

Они отметили, что это не навсегда. Однако шансы на быстрое восстановление сообщения минимальны. Ведь рейсы отменили на "неопределенный срок".

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