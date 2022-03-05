Авіасполучення Росії та Азербайджану буде практично відсутнім із 6 березня. Спершу про це повідомила тільки авіакомпанія AZAL. А згодом національний авіаперевізник окупантів повідомив, що таке ж рішення ухвалили в Buta Airways.

До речі Глава "Аерофлоту" покинув компанію та, ймовірно, Росію, – ЗМІ

Повинні оцінити всі наслідки

У AZAL заначили, що вони зі страховими компаніями повинні детально проаналізувати ситуацію: оцінити всі негативні та позитивні наслідки, а також дослідити всі можливі зміни у своїй політиці.

Ситуація також пов’язана з останніми змінами на міжнародному ринку авіаційного страхування та перестрахування щодо застосованих санкцій,

– написали представники компанії.

Вони зазначили, що це не назавжди. Проте шанси на швидке відновлення сполучення мінімальні. Адже рейси скасували на "невизначений термін".

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Читайте текст публікації російських пропагандистів ТАСС:

Азербайджанські авіакомпанії AZAL та Buta Airways з 6 березня призупиняють усі рейси до міст РФ, повідомив національний перевізник.