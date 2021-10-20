Аж 7 областей скоро могут стать "красными": кому грозит ужесточение карантина

Украинские области одна за другой становятся "красными". Все из-за ухудшения ситуации с коронавирусом и недостаточных темпов вакцинации. Самые строгие ограничения действуют уже в 5 областях, под угрозой – еще не менее 7.

Об этом предупредил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Он подчеркнул, что не стоит ждать официального введения красной зоны, чтобы ускорять темпы вакцинации.

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Чернышов назвал области, в которых могут ввести ограничения красной зоны уже в ближайшее время, если там не усилят противоэпидемические меры.

Какие области подвержены риску:

Житомирская;

Луганская;

Львовская;

Николаевская;

Ровненская;

Хмельницкая;

Черниговская.

Властям в упомянутых областях поручили обеспечить соблюдение ограничительных противоэпидемических мер. Госпродпотребслужба усилит контроль за выполнением этого пункта. Также ОГА призвали ежедневно оценивать ситуацию с коронавирусом, развернуть дополнительные койкоместа в медицинских учреждениях и увеличить количество тестирований.

Чернышев объяснил, почему важно вакцинироваться

"Сейчас четко понятно, что противостоять тяжелому течению болезни способна вакцинация. 94% госпитализированных пациентов с COVID-19 за неделю в Украине не были привиты", – отметил Чернышов. Учитывая это, он призвал украинцев не испытывать судьбу и вакцинироваться, чтобы уберечь себя от опасной болезни.

Массовая вакцинация во всем мире призвана помочь избежать критических ситуаций. Обращаюсь к представителям общин — позаботьтесь об ускорении темпов вакцинации,

– процитировали министра на фейсбук-странице Минрегиона.

Отметим, что ограничения красной зоны не распространяются на заведения и массовые мероприятия, где 100% тех, кто там находится, будут иметь сертификат, подтверждающий полный курс вакцинации.



Привилегии для вакцинированных в Украине / инфографика 24 канала

Текст сообщения Алексея Чернышева в Фейсбуке:

"Не нужно ждать красной зоны, чтобы ускорять темпы вакцинации! На заседании комиссии ТЭБ и ЧС принято решение о переходе Сумской области в Красную карантинную зону с 23 октября. А Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области могут попасть в нее уже в ближайшее время, если не усилят противоэпидемические мероприятия. Напомню, что по состоянию на сегодня в красной зоне – 5 областей. Ситуация продолжает обостряться. Сейчас четко понятно, что противостоять тяжелому течению болезни способна вакцинация. 94% госпитализированных пациентов с COVID-19 за неделю в Украине не были привиты. Пожалуйста, не медлите и не испытывайте судьбу. Вакцинируйтесь – берегите себя".