"Азов" в Мариуполе ежечасно уничтожает до 2 оккупантов, а каждые 3 часа – технику
14 апреля 2022 , 21:12Читати новину українською
Источник:телеграмм-канал "АЗОВ – Мариуполь"
Бойцы полка "Азов" продолжают героически давать отпор российским оккупантам в Мариуполе. Они уже ликвидировали более 2 тысяч вражеских пехотинцев.
Бойцы творят невероятные вещи, выходящие за пределы возможного. Об этом заявил заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь.
К теме В Мариуполе погибли десятки тысяч гражданских, многие пропали без вести, – Зеленский
Достижение "Азова" в Мариуполе
- уничтожено 46 танков, а подбиты – 27,
- повреждены и уничтожены 60 БМП и БМД,
- 30 БТРов,
- а также "Тайфуны", "Рыси", "Тигры",
- уничтожены грузовые и легковые автомобили,
- беспилотники и самолеты.
Это означает, что каждые 3 часа подбиваем вражескую технику, а каждый час уничтожаем до 2 оккупантов. Есть ли на этом свете хоть одно место, где идут такие ожесточенные бои?
– подчеркнул воин.
Он отметил, что оккупантов военные уничтожают в полном окружении и без надлежащей поддержки. Наших защитников становится все меньше, однако они не сдаются.
К теме смотрите видео о ситуации на фронте на 18:00 14 апреля: