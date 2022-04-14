"Азов" в Мариуполе ежечасно уничтожает до 2 оккупантов, а каждые 3 часа – технику

Бойцы полка "Азов" продолжают героически давать отпор российским оккупантам в Мариуполе. Они уже ликвидировали более 2 тысяч вражеских пехотинцев.

Бойцы творят невероятные вещи, выходящие за пределы возможного. Об этом заявил заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь.

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Достижение "Азова" в Мариуполе

уничтожено 46 танков, а подбиты – 27,

повреждены и уничтожены 60 БМП и БМД,

30 БТРов,

а также "Тайфуны", "Рыси", "Тигры",

уничтожены грузовые и легковые автомобили,

беспилотники и самолеты.

Это означает, что каждые 3 часа подбиваем вражескую технику, а каждый час уничтожаем до 2 оккупантов. Есть ли на этом свете хоть одно место, где идут такие ожесточенные бои?

– подчеркнул воин.

Он отметил, что оккупантов военные уничтожают в полном окружении и без надлежащей поддержки. Наших защитников становится все меньше, однако они не сдаются.

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