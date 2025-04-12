Враг атаковал на "буханках", "Нивах" и УАЗах: "Азов" отбил штурм возле Торецка

Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" отбили вражеский штурм на Торецком направлении. Украинские защитники использовали дроны для уничтожения захватчиков.

Об этом стало известно из сообщения "Азова" в телеграмм-канале бригады, где также опубликовали видео успешного отражения вражеской атаки, пишет 24 Канал.

Читайте также "Азову" – 10 лет: путь от Черного корпуса до легендарной бригады

Как украинские военные отразили вражеское нападение

Бойцы "Азова" уничтожили оккупантов с помощью дронов. Сообщается, что захватчики штурмовали позиции Вооруженных Сил на легковых автомобилях.

Украинские защитники уничтожают врага: смотрите видео "Азова"

В Бригаде сообщили, что "результат закономерен: много "200", "300" и недобитков", за которыми охотились операторы дронов 12-й бригады специального назначения "Азов".

На этот раз оккупанты переоборудовали свои легковушки под штурмовые машины и без какой-либо бронезащиты направились к позициям Сил обороны на Торецком направлении,

– говорится в сообщении бригады.

Защитники отметили, что на штурмовые действия российских военных влияет их недостаток бронетехники. Однако оккупанты имеют достаточное количество живой силы, чтобы продолжать штурмы на позиции Вооруженных Сил.

Напомним, что 27 марта воины "Азова" взяли в плен 20 оккупантов на Торецком направлении. Другим россиянам повезло меньше – они до сих пор лежат в полях и посадках после неудачных штурмов.