"Азов" разбил россиян, лишив их возможности обстреливать Мариуполь на одном из направлений

Идет героическая борона Мариуполя. Бойцы "Азова" нанесли удар российским захватчикам – теперь враг не сможет обстреливать город на одном из направлений.

Об этом вечером 13 марта сообщили на фейсбук-странице Национальной гвардии Украины. Там рассказали о достижениях бойцов отдельного отряда специального назначения "Азов".

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"Азов" мужественно защищает город от захватчиков

Бойцы точными ударами нанесли огневое поражение российской бронетехнике. Им удалось уничтожить живую силу оккупантов и лишить врага возможности обстреливать город и продвигаться на происки с одного из направлений.

Все военнослужащие, мужественно обороняющие город, делают все возможное, чтобы враг не смог продвинуться дальше,

– отметили в НГУ.

И добавили, что одновременно и военные, и правоохранители пытаются постоянно оказывать помощь гражданам, страдающим под многочисленными обстрелами и авиаударами в Мариуполе.

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Защитники Мариуполя отважно сражаются с превосходящими силами врага. Накануне "Азов" уничтожил там 6 вражеских танков, 2 бронетранспортера, "Тигр" и вражескую пехоту. В плен попали 12 захватчиков.

С начала войны оккупанты сбросили на Мариуполь уже около 100 авиабомб. Враг цинично обстреливает мирное население, погибли более 2 тысяч человек.

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