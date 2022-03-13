"Азов" разбил россиян, лишив их возможности обстреливать Мариуполь на одном из направлений
Источник:фейсбук-страница Нацгвардии
Идет героическая борона Мариуполя. Бойцы "Азова" нанесли удар российским захватчикам – теперь враг не сможет обстреливать город на одном из направлений.
Об этом вечером 13 марта сообщили на фейсбук-странице Национальной гвардии Украины. Там рассказали о достижениях бойцов отдельного отряда специального назначения "Азов".
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"Азов" мужественно защищает город от захватчиков
Бойцы точными ударами нанесли огневое поражение российской бронетехнике. Им удалось уничтожить живую силу оккупантов и лишить врага возможности обстреливать город и продвигаться на происки с одного из направлений.
Все военнослужащие, мужественно обороняющие город, делают все возможное, чтобы враг не смог продвинуться дальше,
– отметили в НГУ.
И добавили, что одновременно и военные, и правоохранители пытаются постоянно оказывать помощь гражданам, страдающим под многочисленными обстрелами и авиаударами в Мариуполе.
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Защитники Мариуполя отважно сражаются с превосходящими силами врага. Накануне "Азов" уничтожил там 6 вражеских танков, 2 бронетранспортера, "Тигр" и вражескую пехоту. В плен попали 12 захватчиков.
С начала войны оккупанты сбросили на Мариуполь уже около 100 авиабомб. Враг цинично обстреливает мирное население, погибли более 2 тысяч человек.
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