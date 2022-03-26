"Азов" на улицах Мариуполя уничтожил 3 танка и подбил 1 БМД врага

Отдельный отряд специального назначения "Азов" на улицах Мариуполя уничтожил 3 танка. А также наши военные подбили 1 боевую машину десанта врага.

Соответствующую информацию обнародовали в телеграме "Азова". В частности, это произошло 26 марта.

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"Азов" продолжает уничтожать технику врага на нашей земле

Бойцы полка "Азов" сегодня (говорится о 26 марта – 24 канал) на улицах Мариуполя уничтожили 3 танка и подбили 1 БМД врага,

– говорится в сообщении.

Там также напомнили российским военным – здесь они найдут только смерть.

Стоит вспомнить, что оккупанты держат Мариуполь в осаде. Известно, что российские захватчики продолжают штурмовать Мариуполь, потому что хотят занять центр города. Оккупанты очень повредили Мариуполь, там тысячи погибших.

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